۴۷ فقره پرونده قصاص نفس در خوزستان به مصالحه انجامید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید امانت بهبهانی عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: اجرای پویش‌های صلح در کشور، فرصت مناسبی برای اخذ بخشش و گذشت شکات از پرونده‌هایی است که محکومین آنها در زندان و دور از خانواده هستند.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن، نجات جان یک فرد را نجات همه جامعه دانست و ادامه داد: در پرونده‌های قصاص نفس، علاوه بر آزادی محکوم، جان دوباره‌ای نیز به وی بخشیده می‌شود و شانس این را پیدا می‌کند تا زندگی خود را از نو بنا کرده و فرد مفیدی برای جامعه باشد.

وی گفت: همچنین در پویش «به عشق امام رضا (ع) می‌بخشم» که از فروردین تا خردادماه امسال برگزار شد، ۲۷ فقره پرونده قصاص نفس به سازش منتج شد. در پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» نیز ۴۷ فقره پرونده قصاص نفس به سازش منجر شد که مجموع مصالحه در پرونده‌های قصاص نفس استان را به رقم ۷۴ پرونده رسانده است.

امانت بهبهانی بیان کرد: در این پویش‌ها زندانیان جرایم مالی غیرعمد استان با جرایم مهریه، دیه، ردمال و …، با استفاده از وساطت و میانجی‌گری اعضای شورای حل اختلاف و صلح‌یاران و نیز کرامت صاحبان حق، بخشیده و زمینه آزادی آنان فراهم شد.

وی با تقدیر از حمایت‌ها و برنامه ریزی‌های رئیس کل دادگستری استان و قدردانی از نوع‌دوستی مردم و دعوت از آنان برای پیوستن به این پویش‌ها، افزود: در سه ماهه اول امسال و در سایر پرونده‌های مهم اعم از مالی، اختلافات ملکی، نزاع دسته‌جمعی، منازعات حوزه آب و اراضی کشاورزی و …، نیز صلح‌یاران استان موفق شدند با تاسی به پویش‌های مذکور، از ورود ۷۲۱۸ فقره پرونده به محاکم قضائی جلوگیری کنند.