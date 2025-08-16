۲۰۶ زندانی محکوم مالی در البرز آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد دیه استان البرز به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان البرز و با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون نظارت بر زندان و اجرای احکام کیفری دادگستری کل استان، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، مدیرعامل ستاد دیه و سایر اعضای ستاد دیه استان البرز برگزار شد و اقدامات و عملکرد این ستاد در چهار ماهه ابتدایی سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفت.

حسین فاضلی هریکندی در این نشست با تقدیر از اقدامات انجام شده در سال گذشته و تدابیر اتخاذ شده برای آزادی زندانیان و جلب مشارکت خیرین گفت: با تلاش‌های «معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان»، «اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی» و «ستاد دیه استان» در سال گذشته تعداد ۷۲۳ زندانی محکوم مالی و غیر بزهکار با بدهی و محکومیت بیش از ۱,۱۹۷ میلیارد تومان از زندان آزاد شدند که نسبت به سال قبل از آن رشد ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه با نظارت‌های مستمر «معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان» و همکاری قضات، پذیرش اعسار محکومان مالی رشد قابل توجهی در استان داشته و منجر به آزادی زندانیان بیشتری شده است افزود: خوشبختانه در چهار ماهه ابتدایی سال جاری تعداد ۲۰۶ زندانی جرایم غیرعمد و محکومان مالی، مهریه و نفقه با پذیرش اعسار و تقسیط مبلغ محکومیت از زندان‌های استان آزاد شدند که مجموع بدهی آنها ۶۰۳ میلیارد تومان بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه از مجموع بدهی ۶۰۳ میلیارد تومانی محکومان مالی، میزان ۴۷۳ میلیارد تومان با پذیرش اعسار و تقسیط مبلغ محکومیت توسط دادگاه‌های استان بوده که معادل ۷۸ درصد کل مبلغ بدهی زندانیان است گفت: گذشت شاکی به میزان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان، آورده و تأمین خانواده زندانی به میزان حدود ۱۰ میلیارد تومان و مابقی از طریق تسهیلات بانکی، کمک مستقیم ستاد دیه، خیرین و سایر نهادها تأمین شده است.

وی با اعلام اینکه عملکرد ستاد دیه از نظر آزادی زندانی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به سال قبل رشد بیش از ۲۳ درصدی داشته است متذکر شد: در چهار ماهه ابتدایی سال جاری ۲۰۶ زندانی از ندامتگاه‌های استان البرز آزاد شدند که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۱۶۷ زندانی بوده است.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان البرز با بیان اینکه خیرین نقش مهمی در انجام مأموریت‌های ستاد دیه دارند یادآور شد: در چهارماهه اول سال گذشته مجموع کمک خیرین برای آزادی زندانیان بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است که امسال با افزایش ۵ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۱۱ میلیارد تومان رسیده است.