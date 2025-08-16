ابعاد حقوقی قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته بازی

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای گذشته قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانههای فروشگاهی، در تلاش برای ساماندهی نظام مالیاتی کشور و افزایش درآمدهای دولت از طریق اخذ مالیات بوده است. سازمان امور مالیاتی نیز با صدور بخشنامههای متعددی در اجرای این قوانین گام برداشته است.
در تازهترین اقدام، قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و توسط ریاست مجلس ابلاغ شد. این قانون با هدف جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمتها ناشی از فعالیت دلالان و سفتهبازان، احکام مالیاتی جدیدی وضع کرده و مقررات پیشین را اصلاح، نسخ یا تکمیل کرده است.
آرمین افشاریپور، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین موضوعات این قانون، مالیات بر عایدی خرید و فروش املاک، خودروهای سواری با پلاک شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین، سکهها و جواهرآلات، انواع ارزها شامل یورو، دلار، پوند و لیر، و همچنین رمزداراییها و رمزارزها است.
وی افزود: تنظیم وکالت بلاعزل مشمول مالیات خواهد بود؛ اما برای احراز عدم قصد انتقال مالکیت، اعتراض از طریق هیئت حل اختلاف مالیاتی امکانپذیر است. همچنین نحوه محاسبه مالیات و نظارت سازمان امور مالیاتی از طریق صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان انجام میشود.
این حقوقدان تاکید کرد: مالیات فقط بر عایدی یا سود حاصل از خرید و فروش اعمال میشود، نه کل مبلغ معامله. معاملات در بازار اوراق بهادار مانند بورس و صندوقهای سرمایهگذاری نیز از این مالیات معاف هستند.
وی درباره جزئیات معافیتها گفت: برای املاک، سرپرست خانواده تا دو ملک و دیگر اعضای خانواده بالای ۱۸ سال تا یک ملک و همچنین دوره تملک بیش از ۲ سال مشمول مالیات نمیشوند. اگر ملک مسکونی اجاره داده شود، تا ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی مشمول خواهد بود، به شرط ثبت رسمی قرارداد اجاره و صدور صورتحساب الکترونیکی.
افشاریپور در مورد مالیات خودرو بیان کرد: سرپرست خانواده تا دو خودرو و افراد غیرتجاری بالای ۱۸ سال یک خودرو و دوره تملک بیش از یک سال از مالیات معاف هستند.
وی همچنین گفت: انتقال از طریق ارث، هدیه، اجرای احکام و زمینهای کشاورزی مشمول مالیات این قانون نیستند. همچنین در مورد معاوضه داراییها شرایطی برای معافیت در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص میزان مالیات افزود: برای املاک و خودروها، مالیات بر اساس دوره تملک و میزان عایدی متغیر است؛ بازه بیش از یک سال بین ۱۵ تا ۲۵ درصد و کمتر از یک سال ۳۵ درصد تعیین شده است. البته تعدیل تورمی برای بازههای ۲ تا ۵ سال حدود ۵۰ درصد و بیش از ۵ سال ۱۰۰ درصد تخفیف مالیاتی دارد.
وکیل پایه یک دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: قانون جدید دو سال بازه تنفس برای تدوین آئیننامهها و آمادهسازی زیرساختها دارد و پس از آن قابل اجرا خواهد بود. لازم به ذکر است طلا تا ۲۰۰ گرم برای هر شخص معاف از مالیات است و داراییهای سابق مشمول مالیات عطف به ماسبق نمیشوند.
