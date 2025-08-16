  1. سیاست
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

دیدار سرکنسول جدید ایران در آستاراخان با «عراقچی»

سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدریان سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان روسیه پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از حوزه مأموریت و ظرفیت‌های موجود و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه، بر ضرورت تقویت همکاری‌های فی‌مابین به خصوص در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، فرهنگی و کنسولی و اهتمام به امور ایرانیان خارج از کشور در حوزه محل مأموریت تاکید کرد.

حیدریان پیش از این در مسئولیت‌های رئیس اداره اطلاع رسانی و بولتن سیاسی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه و رئیس اداره دانشجویی، بورس‌ها و مدارس خارج از کشور اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه خدمت کرده است.

کد خبر 6561864
نفیسه عبدالهی

