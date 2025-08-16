  1. استانها
پلنگ ایرانی در ارتفاعات استان بوشهر

بوشهر- تصاویری از پلنگ ایرانی در ارتفاعات منطقه حفاظت شده کوه بیرمی استان بوشهر طی روزهای اخیر ثبت شده است.

