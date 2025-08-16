https://mehrnews.com/x38N7q ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹ کد خبر 6562197 استانها بوشهر استانها بوشهر ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹ پلنگ ایرانی در ارتفاعات استان بوشهر بوشهر- تصاویری از پلنگ ایرانی در ارتفاعات منطقه حفاظت شده کوه بیرمی استان بوشهر طی روزهای اخیر ثبت شده است. دریافت 8 MB کد خبر 6562197 کپی شد مطالب مرتبط اعتبارات زیرساختهای دهکده گردشگری بوشهر تامین شده است تعرفه به اندازه کافی در استان بوشهر توزیع شده است ۸۲ درصد روستاهای استان بوشهر گازرسانی شده است آبخوردن پلنگ ایرانی در استان بوشهر آثار تاریخی ثبت شده بوشهر استحکامبخشی شده است ۶۰ درصد چاههای غیرمجاز استان بوشهر در دشتستان حفر شده است توسعه شهر بوشهر با تلاش جهادگونه کارگران محقق شده است برچسبها بوشهر پلنگ اداره کل محیط زیست استان بوشهر
