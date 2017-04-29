توسعه شهر بوشهر با تلاش جهادگونه کارگران محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی میگلینژاد صبح شنبه در حاشیه بازدید از پروژههای شهرداری بوشهر ضمن تبریک به مناسبت روز کارگر اظهار داشت: در اسلام به موضوع کار و کارگر نگاه ویژهای شده است و دارای جایگاه خاصی است.
وی با اشاره به اینکه از نگاه اسلام کار نوعی جهاد محسوب میشود، ادامه داد: کار از نظر اسلام فعالیتی است برای تامین معاش و کوششی برای استقلال کشور از وابستگی است.
شهردار بوشهر از زحمات کارگران پرتلاش شهرداری بندر بوشهر تقدیر کرد و افزود: تلاشهای متعهدانه و دلسوزانه کارگران باعث شده تا شاهد پیشبرد اهداف شهرداری در ابعاد مختلف باشیم.
وی با بیان اینکه داشتن بوشهری زیبا و آباد بدون تلاش کارگران محقق نمیشود، بیان کرد: کار و فعالیت شبانهروزی کارگران زحمتکش، در کنار پرسنل و مسئولان شهرداری باعث ایجاد حرکتی جهادگونه برای داشتن بوشهری توسعه یافته شده است.
میگلینژاد خاطرنشان کرد: حاصل تلاش کارگران شهری زیبا است که باعث میشود تا تک تک شهروندان بتوانند در رفاه و آسایش زندگی کرده و از زیباییهایش لذت ببرند.
