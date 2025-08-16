  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

سالن ورزشی شهدای کارگر تنگستان در هفته دولت افتتاح می شود

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: سالن ورزشی شهدای کارگر تنگستان با اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال در هفته دولت سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در بازدید از مجموعه ورزشی شهدای کارگر شهرستان تنگستان با حضور معاون عمرانی استاندار بوشهر عنوان کرد: سالن ورزشی شهدای کارگر تنگستان با اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال در هفته دولت سال جاری افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار تنگستان توجه به امور جوانان را از اولویت کاری خود برشمرد و ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی شهرستان به ویژه اداره ورزش و جوانان مکلف هستند در بحث جوانان برنامه ویژه داشته باشند چرا که امروز شهرستان تنگستان نیاز مبرم به نشاط اجتماعی دارد و برای ایجاد شور و نشاط اجتماعی برنامه‌ریزی در این امر ضروری خواهد بود.

وی اضافه کرد: امسال هفته دولت در شهرستان تنگستان، پروژه‌های قابل توجه‌ای افتتاح و یا واگذار خواهد شد، که این مهم ابتدا از برکت وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی و در ادامه از نتایج تلاش‌ها و برنامه ریزی های دولت وفاق ملی در شهرستان است.

وی با بیان اینکه شهرستان تنگستان دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل خاصی است افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باقی مانده از سال‌های گذشته یکی از مطالبات عمومی مهم مردم شهرستان بوده و با پیگیری و تلاش‌های شبانه‌روزی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی سطح شهرستان این پروژه‌ها به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار تنگستان در پایان خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از پروژه‌های در دست اقدام، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه شهرستان و استان برداشته خواهد شد.

