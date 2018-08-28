به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از هفته دولت، ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنگستان، سالن ورزشی شهدای روستای عالی حسینی، پروژه عمران شهری در اهرم، طرح مرمت قلعه کلات اهرم و سالن ورزشی بندر رستمی در بخش دلوار افتتاح شد.

استاندار بوشهر عصر سه‌شنبه در آئین افتتاح این پروژه‌ها اظهار داشت: در راستای توسعه همه جانبه استان تلاش‌های خوبی صورت گرفته و طرح‌ها و پروژه‌های متعددی در نقاط مختلف استان در دست اجرا است.

عبدالکریم گراوند اضافه کرد: برای اینکه شاهد طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌های عمرانی نباشیم، اولویت خود را بر تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام گذاشتیم که بخشی از این طرح‌ها در حال افتتاح است.

وی خاطرنشان کرد: در هفته دولت امسال، ۴۲ پروژه عمرانی، آموزشی، ورزشی و فرهنگی با اعتبار ۲۷۹ میلیارد و۱۵۴ میلیون ریال در شهرستان تنگستان به بهره‌برداری می‌رسد.

افتتاح ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فرماندار تنگستان خبر داد: همزمان با پنجمین روز هفته دولت، ساختمان اداره ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

احمد دشتی افزود: این بنا با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی احداث شده است.

قابل ذکر است که این آیین با حضور استاندار بوشهر، معاون عمرانی استاندار، فرماندار تنگستان، مدیر کل سیاسی استانداری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشدار مرکزی تنگستان و جمعی از مدیران شهرستانی برگزار شد.

افتتاح سالن ورزشی روستای عالی حسینی

فرماندار تنگستان در آئین افتتاح این پروژه اظهار داشت: همزمان با پنجمین روز هفته دولت، سالن ورزشی شهدای روستای عالی حسینی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

احمد دشتی افزود: این سالن با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی احداث شده است.

این آیین با حضور استاندار بوشهر، فرماندار تنگستان، مدیر کل سیاسی استانداری، مدیر کل ورزش و جوانان استان، بخشدار مرکزی تنگستان و جمعی از مدیران شهرستانی برگزار شد.

افتتاح پروژه عمران شهری در اهرم

فرماندار تنگستان خبر داد: همزمان با پنجمین روز هفته دولت، پروژه ی عمران شهری زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر اهرم، با متراژ ۱۲۵۰۰۰ متر مربع افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

احمد دشتی افزود: این پروژه ها توسط شهرداری اهرم اجرا شده است؛ مجموع اعتبار آنها بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال از اعتبارات داخلی شهرداری می باشد.

قابل ذکر است که این آیین با حضور استاندار بوشهر، معاون عمرانی استاندار، فرماندار تنگستان، مدیر کل سیاسی استانداری، بخشدار مرکزی تنگستان و جمعی از مدیران شهرستانی برگزار شد.

افتتاح مرمت قلعه کلات اهرم

فرماندار تنگستان خبر داد: همزمان با پنجمین روز هفته دولت، فاز اول پروژه ی مرمت قلعه تاریخی کلات اهرم افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

قابل ذکر است که این آیین با حضور استاندار بوشهر، معاون عمرانی استاندار، فرماندار تنگستان، مدیر کل سیاسی استانداری، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بخشدار مرکزی تنگستان و جمعی از مدیران شهرستانی برگزار شد.

کلنگ‌زنی طرح‌ها در بندر محمد عامری

عملیات اجرایی احداث دایک سنگی، استحصال و لایروبی بندر محمدعامری در بخش دلوار تنگستان، با حضور استاندار بوشهر، معاون عمرانی استاندار بوشهر، فرماندار تنگستان و جمعی از مسولین استانی و شهرستانی آغاز شد.

افتتاح سالن ورزشی

سالن ورزشی بندر رستمی در بخش دلوار تنگستان، با حضور استاندار بوشهر، معاون عمرانی استاندار بوشهر، فرماندار تنگستان، مدیر کل ورزش و جوانان و جمعی از مسولین استانی افتتاح و مورد بهره بهرداری قرار گرفت.