افتتاح دستگاه ام آر آی در بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

گرگان- دستگاه ام آر آی پیشرفته بیمارستان حکیم جرجانی گرگان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه ام آر آی پیشرفته بیمارستان حکیم جرجانی گرگان شامگاه شنبه با حضور محمد حمیدی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان به بهره‌برداری رسید. این اقدام گامی مؤثر در ارتقا خدمات درمانی استان و پاسخ به نیاز بیماران تلقی می‌شود.

محمد حمیدی ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه تأمین اجتماعی اظهار کرد: با توجه به پوشش گسترده این سازمان و شیوع بیماری‌هایی مانند سرطان در استان، توسعه زیرساخت‌های درمانی ضرورتی جدی است.

وی افزود: هفت پروژه درمانی در دست اجرا است که طی دو سال آینده فضای درمانی استان را از ۶ هزار به بیش از ۴۰ هزار متر مربع افزایش خواهد داد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان همچنین بر لزوم نگاه کارشناسی در توسعه مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: کیفیت درمان باید محور تصمیم‌گیری‌ها باشد.

