به گزارش خبرنگار مهر، توزیع تجهیزات پزشکی سرمایهای مثل تجهیزات تصویربرداری که تهیه و تأمین هر کدام از آنها نیازمند چند ده میلیارد بودجه است، میبایست بر اساس شاخصهای چندگانه مثل جمعیت، پزشک متخصص و…، صورت بگیرد و اینگونه نباشد که در هر مرکز درمانی فاقد شرایط لازم، شاهد یک دستگاه سی تی اسکن، ام آر آی و…، باشیم که بعضاً بدون استفاده خاک میخورند.
هزینه تهیه تجهیزات پزشکی سرمایهای بسته به نوع تجهیزات، مقیاس فعالیت و شرکت تولیدکننده میتواند متفاوت باشد. به طور کلی، این هزینهها شامل خرید، نگهداری، تعمیر و نوسازی تجهیزات است.
در همین حال، شاهد توزیع دستگاههای تصویربرداری گران قیمت در مراکز درمانی هستیم که نیروی انسانی متخصص را ندارد و لاجرم، آن دستگاه خاک میخورد. در حالی که میتوان با توزیع منطقی این قبیل دستگاهها، از هدررفت بودجههای نظام سلامت کشور جلوگیری کرد.
به گفته کارشناسان اقتصاد سلامت، در یک سیستم برنامهریزی شده و صحیح، استفاده از تکنولوژی و فناوری باید همراه با تأمین نیروی انسانی متخصص باشد. متأسفانه در بسیاری از مراکز درمانی دولتی و حتی برخی مراکز دانشگاهی، تکنولوژیهای روز دنیا با خرید دستگاههای پیشرفته در اختیار قرار گرفته اما متناسب با آن نتوانستهاند نیروی انسانی کارآمد را برای استفاده از این دستگاهها جذب کنند.
عدم توازن در توزیع دستگاههای تصویربرداری پزشکی و نیروی انسانی متخصص، باعث میشود که همچنان شاهد سفرهای درمانی از شهرستانها به کلانشهرها و مراکز استانها باشیم. این در حالی است که میلیاردها تومان هزینه صرف خرید دستگاههایی شده است که بدون استفاده ماندهاند.
در همین راستا، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری، یکی از مخالفان سرسخت سیاست توزیع دستگاههای تصویربرداری سرمایهای در تمامی مراکز درمانی کشور است.
وی، اخیراً در نشست با وزیر و معاونان وزارت بهداشت، از این رویکرد به شدت انتقاد کرد و عنوان داشت که میتوان با نظام ارجاع و نسخه الکترونیک، به نیازهای بیماران پاسخ داد و دیگر لازم نیست در هر مرکز درمانی، یک دستگاه سی تی اسکن یا ام آر آی باشد.
علیرضا چیذری رئیس انجمن صنفی تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکزی باید تجهیزات تصویربرداری داشته باشد که نیاز تخصصی به آن دستگاه داشته باشد. مثلاً، هم جمعیت منطقه را پوشش بدهد و هم، پزشک متخصص را داشته باشد.
وی افزود: به هر حال، تجهیزات تصویربرداری مثل سونوگرافی و رادیولوژی برای تمامی مراکز درمانی بیمارستانی و درمانگاهی، جزو واجبات است؛ اما تجهیزاتی مثل ام آر آی و سی تی اسکن و…، بستگی به متخصص، جمعیت و شهرهای اطراف، فاصله و حادثه خیز بودن، باید پایش و آمایش بشود. مثلاً بگوییم شهری که ۲۰ هزار نفر جمعیت دارد، پس سی تی اسکن نباید داشته باشد؛ حرف اشتباهی است. زیرا، ممکن است در نقطهای قرار گرفته باشد که جاده حادثه خیز داشته باشد و یا اینکه تا فاصله سه ساعته با شهر دیگری باشد که آنجا هم سی تی اسکن نداشته باشد.
چیذری ادامه داد: توزیع تجهیزات تصویربرداری مثل سی تی اسکن و ام آر آی، بستگی به رجوع و آن مرکز دارد. حتی ممکن است از بعد سلامت محور بودن مرکز هم، در نظر گرفت که ممکن است در ماه مثلاً ۳۰ بار یا ۴۰ بار کار کند، اما جان ۳۰ تا ۴۰ نفر را نجات دهد.
وی با انتقاد از مقایسههایی که با برخی از کشورهای اروپایی در مورد تعداد دستگاههای سی تی اسکن و ام آر آی صورت میگیرد، گفت: کنکاش در این موارد، نیاز به ارزیابی و پایش و آمایش دارد.
چیذری با اشاره به روند صعودی آمار بهداشت و درمان در دولت اصلاحات، افزود: متأسفانه الان دچار افول شدهایم و لازم است که ارزیابیها مجدد انجام شود. زیرا، صرف داشتن دستگاه مهم نیست، بلکه لازم است به روزرسانی شود و خیلی جاها دچار ضعف هستیم. لذا، این بحث نیاز به کارهای کارشناسی دقیق دارد.
