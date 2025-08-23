احسان اکلیلی کارگردان فیلم سینمایی «پلی بر رودخانه خشک» که این روزها در گروه سینمایی «هنر و تجربه» روی پرده است، درباره داستان این فیلم به خبرنگار مهر گفت: قصه اثر در بازه زمانی ۲۴ ساعته و به‌صورت زمان واقعی روایت می‌شود؛ اساس داستان حول محور معضل بی‌آبی و مشکلاتی است که نبود آب برای یک خانواده روستایی به وجود می‌آورد. پدر خانواده که نان‌آور بود، به‌دلیل شرایط سخت معیشتی مجبور می‌شود برای کار به شهر برود اما در یک سانحه ساختمانی جانش را از دست می‌دهد و همین موضوع خانواده را وارد بحرانی تازه می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از فرزندان خانواده ناشنواست و این پسر ناخواسته همراه خانواده به بیمارستان می‌آید. بخش عمده ماجرا در فضای بیمارستان و در مدت زمانی محدود رخ می‌دهد و این پسر ناشنواست که قصه را پیش می‌برد. پایان فیلم هم به شکلی طراحی شده که برای مخاطب روزنه‌ای از امید ایجاد کند.

اکلیلی درباره روند تولید «پلی بر رودخانه خشک» توضیح داد: از همان ابتدا هدف ما ساخت فیلمی برای اکران در گروه «هنر و تجربه» بود. در صحبت‌هایی که با تهیه‌کننده، مجری طرح و دیگر دوستان مؤثر در شکل‌گیری پروژه داشتیم، تصمیم گرفتیم اثری تجربی و نزدیک‌تر به سینما بسازیم. برای گروهی مثل ما که در شهرستان فعالیت می‌کنیم و علاقه‌مند به سینما هستیم اما بضاعت مالی و شرایط ارتباطی لازم برای حضور در سینمای گیشه و بدنه را نداریم، تنها درگاه جدی همین گروه «هنروتجربه» بود.

وی افزود: در بحث موضوع، فرم و شیوه ارائه، از ابتدا به این نتیجه رسیدیم که باید اثری ویژه این فضا تولید کنیم. حتی پیش از نگارش فیلمنامه به این جمع‌بندی رسیده بودیم که چنین فیلمی می‌تواند بهترین مسیر برایمان باشد. بر همین اساس به این فیلمنامه رسیدیم و با در نظر گرفتن نیازها و ظرفیت‌های «هنروتجربه» آن را ساختیم. خوشبختانه این گروه هم لطف داشتند و فیلم ما را پذیرفتند و اکنون «پلی بر رودخانه خشک» در همین گروه در حال نمایش است.

کارگردان «پلی بر رودخانه خشک» درباره چالش‌های اکران در گروه «هنروتجربه» بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی این است که این گروه به‌طور ناخواسته سانس‌های محدودی در اختیار فیلم‌ها می‌گذارد، به‌ویژه در شهرستان‌ها. من در ابتدا تصور می‌کردم که حداقل روزی یک سانس در شهر خودم اصفهان داشته باشیم اما در عمل تنها ۲ سانس در هفته به فیلم اختصاص داده شد. این موضوع باعث می‌شود هماهنگ کردن زمان تماشای فیلم برای مخاطب سخت‌تر شود. علاوه بر این، سالن‌هایی که در اختیار «هنروتجربه» قرار می‌گیرند معمولاً ظرفیت محدودی دارند که طبیعتاً دسترسی به مخاطب را دشوارتر می‌کند. در تهران شرایط کمی بهتر است چون تعداد سالن‌ها و سانس‌ها بیشتر است اما در شهرستان چنین امکانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم با تبلیغات و گرفتن حمایت‌ها بتوانیم سانس‌های بیشتری اضافه کنیم. در نهایت «هنروتجربه» با وجود همه محدودیت‌ها یک درگاه ویژه برای فیلمسازان مستقل و تجربی است تا بتوانند آثارشان را به نمایش بگذارند. طبیعتاً در چنین فضایی باید با بودجه محدود کار کرد چون بازگشت مالی چندانی وجود ندارد و فیلم بیشتر به‌عنوان یک تجربه و نمونه‌کار تلقی می‌شود. این خودش ارزشمند است و می‌تواند به فیلمساز کمک کند یک گام به سینمای حرفه‌ای نزدیک‌تر شود.

اکلیلی درباره ساخت فیلم در شهرستان، عنوان کرد: فیلمسازی در شهرستان با چالش‌های مضاعفی روبه‌رو است. زیرساخت‌های لازم وجود ندارد؛ از پیدا کردن لوکیشن مناسب گرفته تا امکانات مربوط به بازیگران و هنروران. مثلاً در اصفهان اگر بخواهید خانه‌ای خاص یا لوکیشنی ویژه اجاره کنید، چنین ساختاری تعریف نشده است. یا در زمینه حضور هنروران و سازماندهی آنها کمبودهای جدی داریم. این محدودیت‌ها باعث می‌شود فیلم‌ها با ظرفیت محدودتری ساخته شوند. خوشبختانه مخاطب «هنروتجربه» هم این شرایط را می‌داند و آثار را با نگاه برابر و منصفانه قضاوت می‌کند. امیدوارم با مهربانی بیشتری به این فضا نگاه شود تا امکان نمایش بهتر و شرایط ایده‌آل‌تری برای فیلمسازان به وجود بیاید.

این کارگردان درباره استقبال مخاطبان، مطرح کرد: طبیعتاً در شهر خودمان اصفهان استقبال بیشتری صورت گرفته چون تبلیغات و تمرکز اصلی ما اینجاست و بسیاری از مخاطبان هم شناخت قبلی از ما دارند. در تهران و سایر شهرستان‌ها ظرفیت مخاطب برای فیلم‌های گروه «هنروتجربه» خاص و مشخص است و خیلی فراتر از حد معمول نمی‌رود. اما در اصفهان خوشبختانه در هفته دوم اکران شرایط خوب بوده و حتی در فکر اضافه کردن سانس‌ها هستیم تا بتوانیم ظرفیت بیشتری از مخاطبان را پوشش دهیم.

وی افزود: اکنون فیلم در اصفهان در ۲ سالن «اصفهان‌مال» و «سوره‌فیلم» نمایش داده می‌شود. سالن سوره اگرچه قدیمی‌تر است اما ظرفیت تماشاگر بالاتری دارد، در حالی که اصفهان‌مال امکانات به‌روزتری برای پخش فراهم کرده است. در هفته گذشته استقبال مخاطبان متناسب با انتظار ما بوده اما محدودیت سانس باعث شده بسیاری از دوستانی که قصد دیدن فیلم را داشتند، نتوانند در زمان مناسب به سینما بیایند. امیدواریم با تلاش برای افزایش سانس‌ها و تبلیغات گسترده‌تر بتوانیم این محدودیت را جبران کنیم.

کارگردان «پلی بر رودخانه خشک» در پایان درباره حضور بین‌المللی این فیلم توضیح داد: همزمان با آغاز اکران داخلی، پخش بین‌المللی فیلم را با همکاری سولماز اعتمادزاده شروع کردیم. وی حمایت کاملی از فیلم داشت و تاکنون فیلم در حدود ۲۰ جشنواره ثبت‌نام شده است. امیدواریم در هفته‌های آینده خبرهای خوبی از پذیرش و حضور در جشنواره‌های خارجی به دستمان برسد. هدف ما این است که علاوه بر نمایش داخلی، فیلم در فضای بین‌الملل هم دیده شود تا زحمات همه دوستانی که در این پروژه همدلانه حضور داشتند به ثمر برسد.

فیلم سینمایی «پلی بر رودخانه خشک» به کارگردانی احسان اکلیلی و تهیه‌کنندگی مجید صدیقی در گروه سینمایی «هنروتجربه» از ۱۵ مرداد اکران عمومی خود را آغاز کرده است و تاکنون ادامه دارد.

گروه بازیگران این فیلم را رادنوش ‎مقدم، لیلا قربانی، رامین ربیعی، مژگان کوهی، پریسا طبیبیان، غزال اهتمام، جهانگیر نکویی، عادل یوسفی تشکیل می‌دهند.