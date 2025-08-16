به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «برای آوا» به نویسندگی و کارگردانی محسن سراجی و تهیه کنندگی فرانک فروتن پس از کسب عنوان بهترین فیلم و فیلمنامه از جشنواره احمدآباد هندوستان اکنون جهت شرکت در رقابت بیستمین دوره جشنواره بین المللی فیلم ماربلا راهی اسپانیا می شود.

جشنواره فیلم ماربلا یک جشنواره سینمایی است که از سال ۲۰۰۶ در شهر ماربلا در اسپانیا برگزار می‌شود؛ این جشنواره شامل بخش‌های مختلفی از جمله فیلم‌های بلند، کوتاه، مستند و انیمیشن است و همچنین برنامه‌های جانبی مانند نمایشگاه‌های هنری و کارگاه‌های آموزشی نیز دارد.

«برای آوا» براساس طرحی از فرانک فروتن در ژانر کودک و نوجوان تولید شده است و فضایی تراژی‌کمدی دارد. این دومین تجربه حضور این فیلم در یک جشنواره اسپانیایی است.

«برای آوا» سال گذشته در جشنواره فیلم های مستقل مادرید اسپانیا عنوان بهترین فیلم را کسب کرد. بیستمین جشنواره بین المللی فیلم ماربلا از ۲۹ سپتامبر به مدت یک هفته در شهر ماربلا ایالت مالاگا برگزار خواهد شد.

مهدی زمین پرداز، نگار عابدی ، محمدهادی عطایی، رضا جهانی، ریحانه یزدانیان و فرانک فروتن در کنار بازیگران نوجوان مقابل دوربین رفته‌اند.

دیگر عوامل این فیلم را شروین منبعی تدوین و آرش قاسمی صداگذاری این پروژه را به عهده داشتند. عبدالقادر طاهازاده فیلمبردار، سپهر سراجی آهنگساز، حمیدرضا منجر طراح صحنه، مرسده افشاری پور طراح گریم، الهام احمدی طراح لباس و امیررضا فروتن جانشین تهیه کننده، خانه تئاتر البرز مجری طرح و پخش بین‌الملل تشکیل می‌دهند.