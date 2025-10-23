به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «هنر و تجربه»، مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه فیلم مستند «با من برقص» به کارگردانی محمد صفا و تهیهکنندگی جمال عود سیمین و از محصولات مرکز گسترش سینمای مستند تجربی و پویانمایی، شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر با حضور سازندگان فیلم، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه توسط گروه سینمایی «هنر و تجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
در ابتدای این مراسم محمد صفا کارگردان فیلم با قدردانی از استقبال مخاطبان و تشکر از گروه سینمایی «هنر و تجربه» که شرایط اکران این فیلم را فراهم کردند، گفت: شخصیتهای این فیلم نابینا هستند و امروز نیز دوستان کمبین و نابینا در جمع ما حضور دارند. این فیلم تلاش دارد توجه مخاطب را به این نکته جلب کند که نگاه و مواجهه این افراد با زندگی، مسائل و پدیدههای آن شاید خیلی عادیتر از دیگران باشد؛ ولی ما، آنها را در یک قالب خاص تعریف میکنیم.
وی با تشکر از تهیهکننده فیلم ادامه داد: نابینایی یک ویژگی است که هویت انسانها را تعریف نمیکند؛ بلکه رفتارها و خواستههای انسانی در همه ما مشترک هستند. من در این فیلم سعی کردم با چنین نگاهی پیش بروم، با این رویکرد اصلاً نابینا بودن یا نبودن این شخصیتها برای من چندان مهم نبود، بلکه مهم این بود که دو انسان و دو دوست همزیستی کنار یکدیگر را چگونه تجربه میکنند. سعی ما بر این بوده که با یک روایت ساده، طرح مسئله کنیم و آن را به سمع و نظر شما مخاطبان برسانیم. امیدوارم که فیلم را با چشم دل ببینید و با آن همراه شوید.
جمال عود سیمین تهیهکننده فیلم نیز پس از خیرمقدم به مخاطبان گفت: این فیلم درباره ستایش از زندگی است. در مواجهه با این فیلم شاید بتوان به این پرسش پاسخ داد که آیا دیدن، باعث میشود که نسبت ما انسانها با زندگی پررنگتر و عمیقتر شود؟ یعنی من وقتی که ببینم، میتوانم زندگی را در آغوش بکشم یا نه! فیلم درباره این و نقصی است که از بیرون، تصوری نسبت به وجود دارد درحالیکه هرکدام از ما نقصی داریم، یکی از نعمت دیدن محروم است و دیگری با مسئله و نقصی متفاوت اما آیا این نقصها نسبت ما را با زندگی کمرنگتر میکند یا نه؟ راحله و فائزه نماد ۲ آدمی هستند که رسالتشان است این را به ما بفهمانند.
وی در ادامه افزود: رسالت من و دیگرانی که این فیلم را میبینند این است که بیندیشیم که حالا چه میتوان کرد. یک فیلمی آمده و روی موضوعی زوم کرده و نور انداخته و علاوه بر اینکه سرگرمکننده بوده آگاهیبخش هم بوده اما به نظرم این امر رسالتی را نیز برای ما ایجاد میکند.
علیرضا اسحاق زاده آهنگساز فیلم «با من برقص» نیز گفت: این واقعاً درباره زندگی ما و تمام آدمهایی است که کنار ما زندگی میکنند. تلاش من بر این بود تا در لحظههایی که نیاز است موسیقی را بگنجانم.
در این مراسم صابر خراسانی شاعر آیینی و مذهبی قطعاتی را بهصورت زنده اجرا کرد.
اکران فیلم «با من برقص» از روز چهارشنبه ۳۰ مهر در سینماهای منتخب «هنر و تجربه» آغاز شده است.
فیلم مستند سینمایی «با من برقص» ماجرای ۲ دوست است، راحله و فائزه دو دوست هستند آنها برای کار به شهری جدید نقل مکان کرده اند و باهم زندگی میکنند. راحله که با نابینایی مادرزادی متولد شده است، هیچ درکی از بینایی و روشنایی ندارد. وی دائماً به دنبال تجربیات جدید است بحران زمانی ایجاد می شود که کاهش بینایی فائزه به دلیل مشکلات ژنتیکی سرعت می گیرد.
