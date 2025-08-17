جزییات نامه صلح ملانیا ترامپ به پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فاکس نیوز؛ رسانه حامی حزب جمهوری خواه آمریکا، ملانیا، همسر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در «نامه صلح» خود به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه تأکید کرده است که «زمان آن فرا رسیده» تا از کودکان و نسل‌های بعدی محافظت شود.

طبق این گزارش، دونالد ترامپ پیش از دیدار خود با پوتین در آلاسکا، نامه همسرش را به رئیس‌جمهوری روسیه تحویل داده است.

پوتین بلافاصله پس از دریافت نامه، متن آن را در برابر هیئت‌های دو کشور مطالعه کرده است.

نامه بانوی اول آمریکا با این عبارت آغاز می‌شود: «ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور عزیز؛ هر کودکی در قلب خود آرزوهای مشترکی دارد؛ چه در روستایی کوچک متولد شده باشد یا در مرکز شهری بزرگ. آنها رؤیای عشق، فرصت و امنیت از خطر را دنبال می‌کنند.»

در ادامه این نامه آمده است: «به عنوان والدین، وظیفه ما پرورش امید در نسل آینده است و به عنوان رهبران، مسئولیت داریم که فرزندان خود را در برابر منافع گروهی محدود حمایت کنیم.»

ملانیا ترامپ تأکید کرده است: «بی‌تردید باید برای ساخت جهانی آکنده از کرامت تلاش کنیم تا همه انسان‌ها از صلح بهره‌مند شوند و آینده‌ای مطمئن داشته باشند.»

در ادامه این نامه آمده است: «آقای پوتین، می‌دانم که شما نیز باور دارید کودکان هر نسل زندگی خود را با صداقت و معصومیتی آغاز می‌کنند که فراتر از مرزها، دولت‌ها و ایدئولوژی‌هاست.»

وی همچنین نوشته است: «امروز برخی کودکان در جهانی زندگی می‌کنند که خنده‌هایشان آرام و خاموش است، بی‌آنکه تاریکی پیرامون‌شان آنها را درهم بشکند. این کودکان مقاومتی خاموش در برابر نیروهایی نشان می‌دهند که آینده‌شان را تهدید می‌کند.»

ملانیا ترامپ افزوده است: «آقای پوتین، شما می‌توانید خنده را به لبان این کودکان بازگردانید. خدمت شما در حفاظت از معصومیت آنها، تنها به روسیه محدود نخواهد شد، بلکه به بشریت خدمت خواهد کرد.»

وی در پایان یادآور شده است: «این ایده جسورانه فراتر از همه تقسیم‌بندی‌های انسانی است و شما آقای پوتین می‌توانید تنها با یک امضا آن را محقق سازید. زمان آن فرا رسیده است.»

گفتنی است «نامه صلح» بانوی اول آمریکا یک روز پیش از نشست ترامپ و پوتین در شهر انکوریج آلاسکا نوشته شده است.