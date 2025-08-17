به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای‌نیوز، به‌دنبال دیدار بزرگ دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، به ترتیب رئیس جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا که در کانون توجه رسانه‌های جهان قرار داشت، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز قرار است فردا در کاخ سفید بار دیگر میهمان ترامپ باشد و با «ترومای» آخرین ملاقات روانه این دیدار خواهد شد!

وقتی زلنسکی به واشنگتن دی‌سی برسد، خبری از فرش قرمز یا مانور هوایی نخواهد بود؛ همچنین نباید انتظار دست زدن و تشویق را هم داشته باشد.

اما خاطره تلخ آخرین حضورش در کاخ سفید، هنوز پررنگ و آزاردهنده در ذهن او نفس می‌کشد. زلنسکی در فوریه به این دلیل که کت و شلوار نپوشیده بود، مورد تمسخر قرار گرفت و ترامپ به او گفت که «هیچ کارتی برای بازی» ندارد و در ادامه هم خیلی زود دفتر بیضی کاخ سفید را ترک کرد؛ درست مثل هنجارشکنی که از رستوران بیرون رانده می‌شود!

زلنسکی می‌داند که شاید بار دیگر در دفتر بیضی برای او کمین کرده باشند و به رغم آگاهی از این خطر، باید در مذاکرات صلح از ترس اینکه مبادا مانعی بر سر توافق انگاشته شود، خودش را مشارکت‌کننده‌ای مشتاق نشان دهد.

پس از نشست ترامپ و پوتین، در ابتدا در کی‌یف فضایی خوش‌بینانه غالب بود زیرا به نظر می‌رسید که در غیاب اوکراین، هیچ توافقی بین واشنگتن و کرملین انجام نشده است.

با این حال، این مثبت‌اندیشی مهارشده پس از انتشار بیانیه‌ای از جانب ترامپ در صبح پس از شب ملاقات، دود هوا شد. رئیس جمهور آمریکا سرمست از هیجان دیدار با مردی مقتدر مثل پوتین، ظاهرا موضوعی که رهبران اروپایی به او متذکر شده بودند را از قلم انداخت؛ اینکه آتش‌بس بی‌قید و شرط باید نقطه قطعی شروع حل و فصل دائمی بحران باشد.

به نظر می‌رسد که ترامپ به این نتیجه رسیده است که به آتش‌بس نیازی نیست. او در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» موضوع را اینگونه مطرح کرد: «بهترین راه برای پایان دادن به جنگ هولناک بین روسیه و اوکراین، این است که مستقیما سراغ توافق صلح برویم.»

این ایده سراسر کی‌یف را بهت‌زده کرد! در آنجا و سایر پایتخت‌های اروپایی بسیاری بر این باورند که روسیه هنوز قصدی برای توقف جنگ ندارد و از برتری نظامی خود در میدان نبرد برای اعمال فشار بر اوکراین استفاده خواهد کرد تا این کشور در مذاکرات ادامه‌دار و طولانی، خاک بیشتری را تسلیم مسکو کند.

در این بین، خونریزی و کشتار هم ادامه خواهد یافت. این پررنگ‌ترین چرخش ۱۸۰ درجه‌ای ترامپ است؛ کسی که پیش از دیدار در آلاسکا و پس از رایزنی با سران اروپایی، گفته بود که اگر پوتین با آتش‌بس موافقت نکند، خرسند نخواهد شد و حتی وعده «عواقب شدید» علیه مسکو را داد!

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که ترامپ به موضع روس‌ها اعتبار داده و در تماسی تلفنی با زلنسکی، پیشنهاد پوتین مبنی بر تسلیم قلمروی بیشتر از سوی اوکراین در ازای پایان جنگ را مطرح کرد.

بدون شک رئیس جمهور اوکراین از دیدن تصاویر عزت و احترام پادشاه‌گونه به پوتین در پایگاه نظامی آمریکا در آلاسکا، آزار خواهد دید؛ موضوعی که در مقایسه با میزبانی آمریکایی‌ها از او در خاک این کشور، در تناقض آشکار است.

در مدار ترامپ همه چیز یک رقابت شخصیتی است و درست در جایی که آشکارا به پوتین احترام می‌گذارد، زلنسکی را تحقیر می‌کند و این مسئله شرایط اوکراین را بسیار بغرنج می‌کند.