به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای آکسیوس آمریکا به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده است: ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه آمادگی خود را برای بحث درباره ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین ابراز کرده، اما چین را یکی از ضامنان احتمالی ذکر کرده است.

در گزارش دیگری، آکسیوس اعلام کرد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به ولودیمیر زلنسکی و طرف‌های دیگر اطلاع داده که خواهان برگزاری یک نشست سه‌جانبه میان واشنگتن، کی‌یف و مسکو در تاریخ ۲۲ اوت (۳۱ مرداد) است.

این پایگاه همچنین افزود: شرایط صلح پیشنهادی پوتین شامل خروج کامل اوکراین از دو منطقه دونتسک و لوهانسک می‌شود.

در همین حال، نخست‌وزیر کانادا در واکنش به دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در آلاسکا ضمن استقبال از این اقدام واشنگتن گفت: از استقبال ایالات متحده برای ارائه ضمانت‌های امنیتی در چارچوب تلاش‌های ائتلاف مشتاقان استقبال می‌کنم.

دفتر ریاست جمهوری فرانسه امروز شنبه اعلام کرد که سران کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان فردا یکشنبه نشستی مجازی (ویدئویی) در قالب «ائتلاف مشتاقان» برای بحث در مورد گام‌های صلح در اوکراین را برگزار خواهند کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، کاخ الیزه اعلام کرد که این نشست که به طور مشترک توسط کر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان هماهنگ شده است، یک روز قبل از سفر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا برگزار خواهد شد.

این گفتگوی مجازی پس از آن برگزار می‌شود که «دونالد ترامپ» و «ولادیمیر پوتین» رؤسای جمهور آمریکا و روسیه دیروز جمعه در آلاسکا با یکدیگر دیدار کردند.