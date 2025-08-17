به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای «کی یف ایندپندنت» ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد که ادامه مخالفت روسیه با اعلام آتشبس، دستیابی به توافق صلح پایدار را پیچیده میکند.
این اظهارات پس از دیدار ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در آلاسکا بیان شد؛ دیداری که به گزارش این تارنمای اوکراینی "بدون نتیجه مشخص در زمینه صلح پایان یافت. "
براساس این گزارش، "نشست آلاسکا در حالی برگزار شد که ترامپ در آن، برخلاف مواضع پیشین خود، از شرط آتشبس فوری و تهدید به «عواقب شدید» در صورت سرپیچی روسیه عقبنشینی کرد و اکنون خواستار توافق سریع صلح بهعنوان بهترین راهحل است.
ترامپ قرار است ۱۸ اوت جزئیات این طرح را با زلنسکی و مقامهای اروپایی در کاخ سفید بررسی کند.
زلنسکی در کانال تلگرامی خود نوشت: «رد همه پیشنهادهای آتشبس از سوی روسیه شرایط را پیچیدهتر میکند. اگر آنها حاضر نیستند دستور ساده توقف حملات را اجرا کنند، بهمراتب سختتر خواهد بود که روسیه را به همزیستی مسالمتآمیز با همسایگانش برای دهههای آینده وادار کنیم.»
وی افزود که او و تیمش در حال رایزنی مستمر با شرکای بینالمللی اوکراین تا پیش از نشست کاخ سفید هستند و تأکید کرد: «قدردان این دعوت هستم. مهم است که همه به ضرورت گفتوگوی سطح رهبری برای روشن شدن جزئیات و مشخص شدن گامهای لازم باور داشته باشند.»
ترامپ نیز گفته است پس از دیدار با زلنسکی و رهبران اروپایی، گام بعدی میتواند برگزاری نشست سهجانبه میان او، زلنسکی و پوتین باشد؛ نشستی که به گزارش آکسیوس ممکن است زودتر از ۲۲ اوت برگزار شود. با این حال، پوتین تاکنون بهطور علنی با حضور در چنین جلسهای موافقت نکرده است.
این تارنمای اوکراینی نوشت که مقامهای این کشور و اروپاییها بارها توقف کامل خصومتها را پیششرط آغاز مذاکرات صلح دانستهاند، اما کرملین هر بار این خواسته را رد کرده و بر مطالبات حداکثری خود، از جمله انحلال ارتش اوکراین و توقف دریافت کمکهای نظامی خارجی، پافشاری کرده است.
«کی یف ایندپندنت» در پایان گزارش خود آورد: نتایج نشست آلاسکا نیز نشان داد که پوتین همچنان از اهداف حداکثری خود در جنگ اوکراین عقبنشینی نکرده است.
نظر شما