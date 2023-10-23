به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح ۲۵ اتاق درس تربیت‌بدنی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی در ۱۵ استان و ۵ کانون تندرستی در ۵ استان با حضور رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی و معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به صورت ویدئو کنفرانس در سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد.

حمید طریفی حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در این مراسم با اشاره به ماهیت ورزش به عنوان پدیده‌ای چندبعدی و دارای کارکردهای مختلف، ابعاد تربیتی، فرهنگی و اجتماعی ورزش در آموزش و پرورش را با اهمیت برشمرد و از ساحت تربیت‌بدنی و زیستی هم به مثابه هدف تربیتی و هم به مثابه راه و طریقت تحقق اهداف سایر ساحت‌های تربیتی یاد کرد.

طریفی حسینی ضمن تأکید بر اهمیت و جایگاه ورزش مدرسه‌ای در ترویج سبک زندگی سالم و کارکردهای تربیت‌بدنی و ورزش برای دانش‌آموزان استثنایی، ورزش مدرسه‌ای را به عنوان سنگ بنا و پایه پیشرفت ورزش ملی و قهرمانی در کشور دانست و با برشمردن اهمیت رویکرد خانواده محوری در آموزش و پرورش، بر ترویج ورزش همگانی و مشارکت خانواده‌ها با محوریت مدارس تأکید کرد.

صادق ستاری‌فرد معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت استانداردسازی فضاهای ورزشی برای دانش‌آموزان استثنایی بر لزوم برنامه‌ریزی جدی‌تر برای بهره‌برداری از اوقات فراغت دانش‌آموزان و برگزاری رویدادهای متنوع ورزشی در مدارس برای ایجاد شور و نشاط در میان دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی در ادامه با برشمردن سه اصل «دسترسی به فضاها و زیرساخت‌های ورزشی»، «بهره‌مندی جامعه هدف از فضاها و زیرساخت‌های ورزشی» و «بهره‌وری فضاها و زیرساخت‌های ورزشی» خواستار استفاده بهینه از ظرفیت فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای و فراهم شدن امکان بهره‌مندی مردم و خانواده‌ها از فضاها و زیرساخت‌های ورزشی مدارس شد.

در پایان این مراسم مقرر شد ضمن احصای مدارس استثنایی فاقد فضای ورزشی درون مدرسه‌ای استاندارد و برنامه‌ریزی مشترک برای تجهیز آنها، ۳۶ اتاق تخصصی درس تربیت‌بدنی از سوی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و ۳۶ اتاق دیگر توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی در مدارس استثنایی فاقد فضای ورزشی درون مدرسه‌ای، تأمین اعتبار و برای بهره برداری در بهمن سال جاری آماده شوند.