ممنوعیت برداشت گیاهان دارویی در سمنان؛ برخورد قضایی در انتظار متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل منابع طبیعی استان سمنان از ممنوعیت برداشت گیاهان دارویی و محصولات مرتعی در استان خبر داد و بیان کرد: حمل و خرید و فروش این محصولات مصداق قاچاق محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه با متخلفان برداشت غیر مجاز گیاهان مرتعی برخورد می شود، افزود: این تصمیم بنا به کاهش فشار بهره برداری بر مراتع استان سمنان اتخاذ شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان برداشت هر گونه گیاه دارویی، قارچ کوهی، میوه های جنگلی و محصولات مرتعی را مستعد اخذ مجوز از اداره منابع طبیعی دانست و ادامه داد: برداشت بی رویه این محصولات تهدید جدی بر ذخایر ژنتیکی است.

رهایی برداشت غیر مجاز گیاهانی نظیر کنگر، موسیر و آویشن و غیره را اختلال در احیای پوشش گیاهی خواند و بیان داشت: با برداشت غیر مجاز خطر انقراض گونه های بومی افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی با همراهی دستگاه قضا بر مراتع نظارت خواهند داشت و در صورت مشاهده تخلف محموله توقیف و متخلفان به دستگاه قضا معرفی می‌ شوند.