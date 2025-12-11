رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دهگلان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هر ساله با هدف احیا و توسعه پوشش گیاهی مراتع، برنامه مرتعکاری را با مشارکت بهرهبرداران محلی در سطح کشور اجرا میکند.
فضلعلی قادری افزود: برنامه مرتعکاری امسال همزمان با نقاط مختلف کشور در استان کردستان و شهرستان دهگلان نیز به اجرا درآمده است.
به گفته وی، در این طرح بذر گیاهان مرتعی عمدتاً بومی توسط ادارهکل منابع طبیعی استان تأمین و در مراتع فقیر، تخریبشده یا مناطقی که دچار حریق شدهاند با مشارکت مردم کاشته میشود.
قادری با اشاره به توزیع بذر در دهگلان افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰۰ کیلوگرم بذر انواع گیاهان مرتعی شامل جاشیر، کما، آگروپایرون، چاودار، کنگر وحشی، گلپر و آوندول برای اجرای عملیات کپهکاری در اختیار شهرستان قرار گرفته است.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دهگلان توضیح داد: کپهکاری روشی از بذرکاری است که طی آن بذر گیاهان مرتعی در چالههایی کوچک که با بیل یا تیشه ایجاد میشود قرار گرفته و سپس با خاک پوشانده میشود تا با استفاده از رطوبت فصلی رشد کنند.
بهگفته قادری، آذرماه به دلیل شرایط مناسب رطوبتی بهترین زمان برای انجام این عملیات است.
رئیس منابع طبیعی دهگلان ادامه داد: این میزان بذر قرار است در سطح ۸۰ هکتار از مراتع تخریبیافته شهرستان با همکاری مردم و شرکت رشد پایدار ایرانیان کاشته شود، شرکت یادشده که وابسته به بنیاد تعاون بسیج است، هماکنون در حوزه ارائه تسهیلات اعتباری برای خرید کنسانتره دام سبک به دامداران منطقه فعالیت دارد.
