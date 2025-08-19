به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، «ابی اووراکر»، نویسنده اصلی این مطالعه و استادیار ایمونولوژی در دانشگاه پیتزبورگ، گفت: «گفتن اینکه "نوشیدن نوشابه رژیمی را متوقف کنید" آسان است، اما وقتی بیماران تحت درمان سرطان هستند، درخواست تغییر چشمگیر رژیم غذایی از آنها ممکن است واقعبینانه نباشد.»
او گفت: «ما باید بیماران را در جایی که هستند، در نظر بگیریم. به همین دلیل است که بسیار هیجانانگیز است که مکمل آرژنین میتواند یک رویکرد ساده برای مقابله با اثرات منفی سوکرالوز بر ایمونوتراپی باشد.»
سوکرالوز چگونه ممکن است ایمونوتراپیهای سرطان را مختل کند؟
این درمانها شامل «ایمونوتراپیهای مهارکننده نقاط بازرسی ایمنی» قدرتمندی مانند ضد PD۱ هستند. این درمان با افزایش فعالیت سلولهای کلیدی سیستم ایمنی به نام سلولهای T عمل میکند.
محققان توضیح دادند که سلولهای T برای عملکرد مؤثر به آرژنین نیاز دارند اگر هدفشان کشتن سلولهای سرطانی باشد. در آزمایش روی موشها، موشهایی که برای ابتلاء به سرطانهایی مانند آدنوکارسینوم یا ملانوما پرورش داده شده بودند، با افزودن سوکرالوز به رژیم غذاییشان، تغییری در میکروبیوم روده خود تجربه کردند.
این امر منجر به شکوفایی باکتریهای رودهای خاصی شد که آرژنین را تجزیه میکنند و سطح این اسید آمینه را کاهش میدهند.
اوراکر در بیانیه خبری دانشگاه توضیح داد: «وقتی سطح آرژنین به دلیل تغییرات ناشی از سوکرالوز در میکروبیوم کاهش یافت، سلولهای T نتوانستند به درستی عمل کنند. در نتیجه، ایمونوتراپی در موشهایی که با سوکرالوز تغذیه شده بودند، به اندازه کافی مؤثر نبود.»
این تیم دریافت موشهایی که ایمونوتراپی ضد PD۱ دریافت کرده بودند اما سوکرالوز دریافت کرده بودند، در مقایسه با موشهایی که در معرض سوکرالوز قرار نگرفته بودند، تومورهای بزرگتری داشتند و بقای سرطان آنها کمتر بود.
اما یک راه حل وجود داشت: وقتی محققان به موشها مکملهای آرژنین یا سیترولین دادند، قدرت ایمونوتراپی به سطح عادی بازگشت.
البته، آزمایشها روی موشها همیشه در انسانها نتیجه نمیدهد. با این حال، یک مطالعه پیگیری در بیماران سرطانی به نظر میرسد یافتههای مشاهده شده در موشها را تأیید میکند.
همین تیم تحقیقات، نتایج ۱۳۲ بیمار مبتلا به ملانوم پیشرفته یا سرطان ریه را که به تنهایی یا همراه با شیمیدرمانی، ایمونوتراپی ضد PD۱ دریافت کرده بودند، پیگیری کردند.
دکتر «دیواکار داور»، نویسنده ارشد مطالعه، گفت: «ما دریافتیم که سوکرالوز مانع اثربخشی ایمونوتراپیها در طیف وسیعی از انواع سرطان، مراحل و روشهای درمانی میشود.»
داور گفت: «این مشاهدات، امکان طراحی پریبیوتیکها، مانند مکملهای غذایی هدفمند برای بیمارانی که سطوح بالایی از سوکرالوز مصرف میکنند را افزایش میدهد.»
وی گفت که قرار است آزمایشی برای بررسی اثربخشی مکمل سیترولین در معکوس کردن اثرات مضر سوکرالوز بر ایمونوتراپی سرطان انجام شود.
همانطور که داور اشاره کرد، تصور میشود که سیترولین بیشتر از خود آرژنین، سطح آرژنین را افزایش میدهد.
