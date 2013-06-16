درمان سرطان با گیاهان دارویی آفریقایی

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه ماینتز جانسن گوتنبرگ با کشف این خاصیت اکنون قصد دارند مواد این گیاهان را به منظور ارزیابی قابلیت درمانی آنها، تحت تحلیل و آزمایش قرار دهند.
پروفسور توماس افرت از موسسه علوم دارویی و زیست شیمی دانشگاه ماینتز گفت: مواد فعال موجود در گیاهان دارویی آفریقایی میتواند سلولهای سرطانی را که به بیش از یک دارو مقاوم هستند، از بین ببرند.
به گفته وی این مواد نقطه آغاز مهمی برای ساخت داروهای جدید برای سرطانهایی هستند که به شیمی درمانیهای رایج واکنش نشان نمیدهند.
طی چهار سال گذشته افرت و همکارانش مواد فعال در گیاهان آفریقایی از جمله غول پیکرترین خار جهان، فلفل وحشی، علف نیزهای و فلفل اتیوپیایی را مورد بررسی و مطالعه قرار دادهاند.
مقاومت به چندین دارو یکی از بزرگترین مشکلات در درمان سرطان است؛ چرا که در چنین مواردی اغلب داروهای شیمیایی و استاندارد سرطان که در درمان مورد استفاده قرار میگیرند شکست میخورند و شانس بیمار برای زنده مانده به طور چشمگیری کاهش مییابد.
این مشکل معمولا با افزایش دوز داروها حل نمیشود؛ چرا که این شیوه عوارض جانبی ناخواسته زیادی دارد.
افرت، که گیاهان دارویی طب سنتی چین را نیز مورد بررسی قرار داده میگویند اکنون به دنبال موادی میگردیم که میتوانند مقاومت سلولهای تومور را در هم شکسته و عوارض جانبی نیز نداشته باشند.
نتایج این تحقیقات در نشریه Phytomedicine منتشر شده است.
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