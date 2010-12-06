استفاده از امواج مغناطیسی در درمان سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دریافته اند می توانند سلولهای سرطانی را با استفاده از ذرات کوچک مغناطیسی محاصره کرده و با ایجاد میدان مغناطیسی در اطراف این ذرات موجب داغ شدن آنها و در نهایت سوختن سلولهای سرطانی شوند.

آزمایشهای این شیوه بر روی موشها نشان داده که حرارت ذرات اکسید آهن را می توان تا 6 درجه بالاتر از درجه بدن جاندار افزایش داد و این همان درجه حرارتی است که منجر به مرگ سلولها خواهد شد.

محققان امیدوارند با استفاده از این شیوه بتوانند تومورهای سرطانی را در بدن هدف گرفته و بدون آسیب رساندن به نسوج سالمی که در اطراف سلولهای بیمار قرار دارند، تومورها را با استفاده از حرارت از بین ببرند و به این شکل آثار جانبی درمانهای رایجی مانند شیمی درمانی یا پرتو درمانی را در روند درمان سرطان کاهش دهند.

به گفته دانشمندان می توان این ذرات آهنی را با استفاده از سلولهای بنیادین برگرفته از مغز استخوان فرد بیمار به داخل تومورها هدایت کرده و در آنجا با ایجاد حرارت منجر به مرگ تومورها شد. "سام جینز" از دانشگاه کالج لندن می گوید در صورتی که حرارت این ذرات را تا 43 درجه افزایش دهیم، سلولهای سرطانی شروع به مردن می کنند زیرا حرارت عادی بدن انسان 37 درجه است و 43 درجه می تواند برای مرگ سلولهای سرطانی درجه حرارت مناسبی باشد.

بر اساس گزارش تلگراف، دانشمندان همچنین ابزاری را به منظور شلیک امواج مغناطیسی متمرکز ابداع کرده اند که منجر به ارتعاش شدید ذرات آهنی و در نهایت ایجاد گرما می شود. امید می رود با استفاده از این شیوه جدید بتوان به مبارزه با بیماری سرطان ریه پرداخت.