به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانمحمدی در نشست صمیمی با اصحاب رسانه با اشاره به توسعه هوش مصنوعی چیزی حتی هوش مصنوعی در جهان گفت: هیچ تکنولوژی و فناوری ای جایگزین کار خبرنگاری نخواهد شد. هنر خبرنگاران، نگاه به آینده و مردمی بودن آنان در هیچ فناوری و تکنولوژی ای پیدا نخواهد شد.
خان محمدی با اشاره به اینکه کار خبرنگاران یک کار بیبدیل و بینظیر است، افزود: خبرنگاری و فعالیت در حوزه آموزش و پرورش خیلی مهم است، ما بالاتر از آموزش و پرورش اولویتی نداریم. پرورش ذهنها و انسانها در آموزش و پرورش شکل میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت رسانهها در جهان گفت: خبرنگاران نقاط تاریک را روشن میکنند، از بروز اتفاقات ناگوار هشدار میدهند و جامعه را به سمت پیشرفت هدایت میکنند؛ دیدن نقاط قوت و ضعف از سوی خبرنگاران به ما کمک میکند.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کار خبرنگار را با کار یک مدرسهساز مقایسه کرد و گفت: قلم خبرنگاران مانند کاری است که یک خیر برای مدرسهسازی انجام میدهد؛ اگر امروز تعهدات خیران مدرسهساز به ۱۸ همت رسیده است به خاطر اقدامات شما خبرنگاران و انعکاس اتفاقات خوبی است که از طرف شما در رسانهها منتشر شده است.
خان محمدی خاطر نشان کرد: تمام خوشحالی ما از لبخند یک دانشآموز در یک کلاس درس نو است. انعکاس و ضریب دادن به کار خیر مدرسهسازی از اهمیت زیادی برخوردار است که به همت شما خبرنگاران صورت میگیرد.
