۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰

تاثیر فعالیت‌های رسانه‌ها در ترویج مدرسه‌سازی

رئیس سازمان نوسازی مدارس گفت: انعکاس و ضریب دادن به کار خیر مدرسه‌سازی از اهمیت زیادی برخوردار است که به همت خبرنگاران صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی در نشست صمیمی با اصحاب رسانه با اشاره به توسعه هوش مصنوعی چیزی حتی هوش مصنوعی در جهان گفت: هیچ تکنولوژی و فناوری ای جایگزین کار خبرنگاری نخواهد شد. هنر خبرنگاران، نگاه به آینده و مردمی بودن آنان در هیچ فناوری و تکنولوژی ای پیدا نخواهد شد.

خان محمدی با اشاره به اینکه کار خبرنگاران یک کار بی‌بدیل و بی‌نظیر است، افزود: خبرنگاری و فعالیت در حوزه آموزش و پرورش خیلی مهم است، ما بالاتر از آموزش و پرورش اولویتی نداریم. پرورش ذهن‌ها و انسان‌ها در آموزش و پرورش شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به اهمیت رسانه‌ها در جهان گفت: خبرنگاران نقاط تاریک را روشن می‌کنند، از بروز اتفاقات ناگوار هشدار می‌دهند و جامعه را به سمت پیشرفت هدایت می‌کنند؛ دیدن نقاط قوت و ضعف از سوی خبرنگاران به ما کمک می‌کند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کار خبرنگار را با کار یک مدرسه‌ساز مقایسه کرد و گفت: قلم خبرنگاران مانند کاری است که یک خیر برای مدرسه‌سازی انجام می‌دهد؛ اگر امروز تعهدات خیران مدرسه‌ساز به ۱۸ همت رسیده است به خاطر اقدامات شما خبرنگاران و انعکاس اتفاقات خوبی است که از طرف شما در رسانه‌ها منتشر شده است.

خان محمدی خاطر نشان کرد: تمام خوشحالی ما از لبخند یک دانش‌آموز در یک کلاس درس نو است. انعکاس و ضریب دادن به کار خیر مدرسه‌سازی از اهمیت زیادی برخوردار است که به همت شما خبرنگاران صورت می‌گیرد.

علی قدمی

