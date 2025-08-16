آغاز ساخت ۴۷۶ واحد آموزشی و ۲۰۲۷ کلاس درس به کمک بسیج سازندگی

به گزارش خبرنگار مهر، پویش مردمی «زنگ جهاد» عصر امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش و مسئولان سازمان بسیج سازندگی برگزار شد. هدف از این پویش مدرسه سازی در مناطق محروم و جمع‌آوری مدارس سنگی اعلام شده بود.

سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی در ابتدای این مراسم با بیان اینکه بسیج بازوی اجرایی دولت است گفت: بسیج امتداد مردمی دستگاه‌های اجرایی است بسیج سازندگی هم در همکاری با نوسازی مدارس گام‌های زیادی برای نوسازی مدارس داشته است.

وی با اشاره به حضور مردم دولت و بسیج برای نوسازی مدارس گفت: درست است که مدارس سنگی و ملاتی را به کمک تأمین مصالح وزارت آموزش و پرورش بازسازی می‌کنیم اما مدیریت و مکان‌یابی با سازمان نوسازی مدارس است.

سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج سازمان مستضعفان هم در این برنامه با گرامیداشت یاد و نام شهدای اقتدار خصوصاً سردار سلامی و سردار کاظمی برادر شهید وزیر آموزش و پرورش گفت: رهبر معظم انقلاب، ملت ایران را دارای دو راهبرد دین و دانش معرفی کردند و وزارت آموزش و پرورش هم بدون تردید محقق کننده این دو راهبرد است. تحقق ایران قوی تحقق ایران تمدن ساز و قدرت مؤثر در جهان ذیل همین دو راهبرد است.

وی با بیان اینکه جمع شدیم تا ظرفیت‌های مردمی را برای ساخت مدرسه در مناطق مورد نیاز جمع کنیم گفت: در حال حاضر ۴۷۶ واحد آموزشی و ۲۰۲۷ کلاس درس در مرحله اول در حال ساخت است بین سازمان نوسازی و بسیج همکاری خوبی صورت گرفته و این امر جهادی تا انتها ادامه پیدا می‌کند.

سردار سلیمانی با تاکید بر اینکه بسیج پیگیری این طرح را تا انتها دنبال می‌کند گفت: سامانه‌های رصد و پایش بسیج مشغول به کار هستند و تداوم این طرح در این سامانه‌ها رصد می‌شود تا ان‌شاءالله این طرح در دوران وزارت جناب آقای کاظمی به سرانجام رسیده و به اتمام برسد.