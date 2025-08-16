به گزارش خبرنگار مهر علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مراسم پویش مردمی زنگ جهاد ویژه طرح جمع آوری مدارس سنگی با بیان اینکه امروز سومین جلسه‌ای است یک هلدینگ داشته‌ایم تا یک و نیم همت منابع مالی از محل مسئولیت اجتماعی آن هلدینگ به مدرسه سازی کمک شود. در حال حاضر هم با بسیج و سپاه پاسداران در طرح زنگ جهاد همکاری خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دستور شهید سردار سلامی برای کمک در امر مدرسه سازی گفت: دولت هم باور دارد که تحول پایدار از آموزش و پرورش آغاز می‌شود همه دولت‌ها البته به آموزش و پرورش لطف داشتند اما این دولت با اعتقاد به عمیق به تعلیم و تربیت بیش از ۴۰ جلسه برای آموزش و پرورش جلسه داشته است.

کاظمی با بیان اینکه پویش زنگ جهاد با همه رویکردهای مدرسه سازی در گذشته متفاوت است گفت: در این پویش شاهد اشاعه فرهنگ مدرسه سازی با همکاری مردم، بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی هستیم.