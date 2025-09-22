به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر، اجرای نمایشهای «مفیستوفلس» به کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی و «قتل آقای هاورشام» به کارگردانی فراز غلامی به دلیل استقبال مخاطبان به مدت یک هفته و تا تاریخ ۱۱ مهر در تماشاخانه ایرانشهر تمدید شد.
نمایش «مفیستوفلس» ساعت ۱۸:۱۵ در سالن ناظرزاده و نمایش «قتل آقای هاورشام» ساعت ۲۱:۱۵ در سالن سمندریان به صحنه میرود.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید اینترنتی بلیتهای این ۲ نمایش میتوانند به سایت تماشاخانه ایرانشهر یا سامانه تیوال مراجعه کنند.
