  1. ورزش
  2. توپ و تور
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۹

بازگشت پینگ‌پنگ‌بازان ایران به «صعود» در رنکینگ جهانی

بازگشت پینگ‌پنگ‌بازان ایران به «صعود» در رنکینگ جهانی

رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز با صعود نمایندگان ایران در هر دو بخش مردان و زنان همراه بود، نوشاد عالمیان و شیما صفایی با ۲۹ و ۱۸۰ پله صعود بیشترین صعود را داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز رده بندی جدید بازیکنان این رشته را اعلام کرد. در این رده بندی، بازیکنان ایران بر خلاف هفته های قبلی با صعود مواجه شدند.

نوشاد عالمیان در بخش مردان و شیما صفایی در بخش زنان به ترتیب با ۲۹ و ۱۸۰ بیشترین صعود را داشتند.

جایگاه نمایندگان ایران در رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز به این شرح است:

مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن با ۲۹ پله صعود در رده ۱۰۶ دنیا ایستاده است
* بنیامین فرجی: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۱۴۵ ایستاده است
* نوید شمس: این بازیکن با ۴ پله صعود در رده ۱۶۱ ایستاده است
* نیما عالمیان: این بازیکن با ۲۱ پله صعود در رده ۱۸۰ ایستاده است
* امیرحسین هدایی: این بازیکن با ۳ پله صعود در رده ۲۴۴ ایستاده است

زنان

* ندا شهسواری: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۲۲۹ ایستاده است
* شیما صفایی: این بازیکن با ۱۸۰ پله صعود در رده ۲۸۵ ایستاده است
* مهشید اشتری: این بازیکن با ۳ پله صعود در رده ۳۵۱ ایستاده است
* الینا رحیمی: این بازیکن با ۱۶ پله صعود در ده ۳۹۷ ایستاده است

کد خبر 6570791
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها