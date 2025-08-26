به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز رده بندی جدید بازیکنان این رشته را اعلام کرد. در این رده بندی، بازیکنان ایران بر خلاف هفته های قبلی با صعود مواجه شدند.

نوشاد عالمیان در بخش مردان و شیما صفایی در بخش زنان به ترتیب با ۲۹ و ۱۸۰ بیشترین صعود را داشتند.

جایگاه نمایندگان ایران در رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز به این شرح است:

مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن با ۲۹ پله صعود در رده ۱۰۶ دنیا ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۱۴۵ ایستاده است

* نوید شمس: این بازیکن با ۴ پله صعود در رده ۱۶۱ ایستاده است

* نیما عالمیان: این بازیکن با ۲۱ پله صعود در رده ۱۸۰ ایستاده است

* امیرحسین هدایی: این بازیکن با ۳ پله صعود در رده ۲۴۴ ایستاده است

زنان

* ندا شهسواری: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۲۲۹ ایستاده است

* شیما صفایی: این بازیکن با ۱۸۰ پله صعود در رده ۲۸۵ ایستاده است

* مهشید اشتری: این بازیکن با ۳ پله صعود در رده ۳۵۱ ایستاده است

* الینا رحیمی: این بازیکن با ۱۶ پله صعود در ده ۳۹۷ ایستاده است