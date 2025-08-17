به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی در خصوص روند انتخاب بازیکن برای حضور در اردوی آینده تیم ملی و تورنمنت کافا گفت: جلسات بسیاری با اعضای کادر فنی برای انتخاب بازیکن برگزار کردیم. هفته‌های اول و دوم فصل جدید لیگ برتر را به طور دقیق رصد می‌کنیم تا ببینیم بازیکنان لیگ در چه مرحله‌ای از آمادگی هستند و پس از پایان مسابقات هفته دوم نیز لیست را اعلام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: مجبور بودیم یک لیست اولیه برای تورنمنت کافا ارسال کنیم که شامل ۴۰ نفر بود، اما از این بین باید لیست نهایی را برای حضور در مسابقات انتخاب کنیم.

سرمربی تیم ملی ایران درباره شرایط آمادگی شاگردان خود گفت: چند بازیکن آسیب دیده داریم که طبق اعلام کادر پزشکی تیم ملی بعید به نظر می‌رسد در این اردو آنها را داشته باشیم. برای مثال، سردار آزمون، علی قلی زاده و مهدی قایدی قطعا در این تورنمنت نیستند.

قلعه‌نویی به همکاری و تعامل جدی با تیم فوتبال امید ایران اشاره کرد و افزود: از بازیکنان زیر ۲۳ سال، به ویژه آنهایی که در تورنمنت قبلی در کنارمان بودند، نمی‌توانیم استفاده کنیم، چراکه در همان بازه زمانی تیم المپیک ایران بازی رسمی دارد و ما ترجیح دادیم که آن بازیکنان را به تیم امید و تورنمنت مقدماتی جام ملت‌های آسیا اعزام کنیم.

وی با اشاره به غیبت لژیونرها در نخستین مسابقه تیم ملی ایران در تورنمنت کافا عنوان کرد: تورنمنت کافا سه روز پیش از فیفادی آغاز می‌شود و زمان حضور لژیونرها براساس آخرین بازی باشگاهی آنها و بعد از بازی اول خواهد بود. در مورد بازیکنان شاغل در لیگ امارات در حال مذاکره برای حضور آنها پیش از شروع فیفا دی هستیم.

سرمربی تیم ملی همچنین گفت: با توجه به سال منتهی به جام جهانی و محدودیت‌هایی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه ایجاد شده تیم ملی فوتبال ایران به کمک مسئولان و نمایندگان نیاز مبرم دارد چرا که فدراسیون فوتبال به تنهایی نمی‌تواند به این مهم دست پیدا کند.

قلعه‌نویی افزود: در این خصوص نمایندگان محترم مجلس خیلی می‌توانند کمک کنند. نمایندگان خوش‌فکری که به مسائل ریز فوتبال مسلط هستند از جمله رئیس فراکسیون ورزش، رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی و همچنین آقای خضریان که همواره نگاه مثبت و سلامت محوری به فوتبال داشته‌است و همگی این عزیزان از نمایندگان دغدغه‌مند و دلسوز مجلس هستند که در چندین دوره حضورشان، صدای اقشار مختلف بوده اند.‌

‌وی ادامه داد: نمایندگان در ایام گذشته مطالباتی که بعضا از سمت جامعه ورزش به آنان منتقل می‌شد را از سر دلسوزی با فدراسیون در میان گذاشتند و این اهمیت فوتبال را می‌رساند. همه باید در کنار هم فوتبال را به اوج برسانیم و اگر نقطه‌ای نیازمند تقویت و یا اصلاح باشد، در دستور کار قرار دهیم. همه ما سوار بر یک‌کشتی هستیم و هدف همه موفقیت تیم ملی فوتبال است. درهای تیم ملی همواره به روی این عزیزان باز است و با همکاری یکدیگر باید تیمی مقتدر آماده شود جهت جام جهانی ۲۰۲۶ که نمایش دهنده فوتبال توانمند ایرانی باشد.