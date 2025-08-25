زمان دیدارهای تیم ملی فوتبال در مسابقات کافا اعلام شد

  1. ورزش
تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی پیش رو در مسابقات آسیای مرکزی (کافا) شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتبال آسیای مرکزی (کافا) با حضور تیم‌های ملی ایران، ازبکستان، افغانستان، هند، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و عمان از تاریخ ۷ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی کشور تاجیکستان برگزار خواهد شد.

تیم ملی ایران که در گروه B این مسابقات قرار دارد، باید با تیم‌های تاجیکستان، افغانستان و هند دیدار کند. ملی‌پوشان کشورمان در اولین دیدار گروهی خود جمعه ۷ شهریور و از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم ملی افغانستان خواهند رفت.

در دومین بازی گروهی دوشنبه ۱۰ شهریور و از ساعت ۱۵:۳۰، شاگردان امیر قلعه‌نویی مقابل تیم ملی هند قرار می‌گیرند و در آخرین دیدار گروهی، پنجشنبه ۱۳ شهریور و از ساعت ۱۹ با تیم میزبان یعنی تاجیکستان دیدار خواهند کرد.

تیم ملی ایران در سال گذشته موفق شد عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کند و حالا شاگردان قلعه‌نویی به دنبال تکرار این موفقیت هستند.

