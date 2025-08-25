زمان دیدارهای تیم ملی فوتبال در مسابقات کافا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فوتبال آسیای مرکزی (کافا) با حضور تیمهای ملی ایران، ازبکستان، افغانستان، هند، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و عمان از تاریخ ۷ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی کشور تاجیکستان برگزار خواهد شد.
تیم ملی ایران که در گروه B این مسابقات قرار دارد، باید با تیمهای تاجیکستان، افغانستان و هند دیدار کند. ملیپوشان کشورمان در اولین دیدار گروهی خود جمعه ۷ شهریور و از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم ملی افغانستان خواهند رفت.
در دومین بازی گروهی دوشنبه ۱۰ شهریور و از ساعت ۱۵:۳۰، شاگردان امیر قلعهنویی مقابل تیم ملی هند قرار میگیرند و در آخرین دیدار گروهی، پنجشنبه ۱۳ شهریور و از ساعت ۱۹ با تیم میزبان یعنی تاجیکستان دیدار خواهند کرد.
تیم ملی ایران در سال گذشته موفق شد عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کند و حالا شاگردان قلعهنویی به دنبال تکرار این موفقیت هستند.
