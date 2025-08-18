پیشنهاد برگزاری دیدار تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایران و کرواسی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان شامگاه (دوشنبه ۲۷ مرداد ماه) با امیرحسین غریب نژاد، سفیر ایران در کرواسی که به تازگی در این مسئولیت منصوب شده است، دیدار و گفتگو کرد.

هدف از این ملاقات بررسی زمینه‌های مشترک همکاری میان دو کشور ایران و کرواسی در حوزه ورزش و جوانان بود که طرفین به آن پرداختند.

دنیامالی با بیان اینکه کرواسی جز کشورهای توسعه یافته در ورزش اروپا است به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های این کشور در ورزش ایران تاکید کرد.

وزیر ورزش و جوانان در این خصوص گفت: کرواسی جز کشورهایی است که ما تا به الان تعاملات ورزشی زیادی را با آن داشتیم. مثلاً اینکه خیلی خوب توانستیم از پتانسیل مربیان با دانش آن‌ها استفاده کنیم. اما می‌خواهیم این مراودات از این پس تقویت شود و شکل بهتری به خود بگیرد. امیدواریم وزارت امور خارجه و عوامل سفارت ایران در کرواسی شرایطی را مهیا کنند که مسئولان ورزش این کشور پای کار بیایند و با انعقاد تفاهم نامه همکاری، بهتر بتوانیم از ظرفیت حوزه‌های ورزش و جوانان این کشور اروپایی بهره مند شویم.

سفیر ایران در کرواسی نیز با اشاره به اینکه ورزش می‌تواند زمینه همکاری میان دو کشور را در تمامی عرصه‌ها بهبود ببخشد، خاطر نشان کرد: بحث همکاری‌های فرهنگی و ورزشی در این برهه از اولویت‌های کاری ما در کرواسی است. به خصوص اینکه تشکیلات ورزش کرواسی در غالب وزارت ورزش و جهانگردی است و هر دو حوزه را شامل می‌شود. ورزش‌های آبی، زمستانی، هندبال و فوتبال رشته‌هایی هستند که کروات‌ها در آن صاحب سبک هستند. کما اینکه ما در گذشته از دانش مربیان فوتبال کروات استفاده کردیم و اثرات آن در فوتبال کشورمان باقی مانده است. یقیناً همکاری وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران با کرواسی می‌تواند مبنای تعامل دو کشور در سایر عرصه‌ها از جمله اقتصادی و سیاسی نیز باشد.

غریب نژاد یادآور شد: در حال حاضر بین ایران و کرواسی کمیسیون مشترک همکاری وجود دارد اما غیرفعال است. تمام تلاش ما این است که این فعالیت‌ها را مجدداً احیا کنیم و چقدر خوب که سرآغاز این تبادلات ورزش باشد.

در پایان دیدار وزیر ورزش و جوانان با سفیر ایران در کرواسی پیشنهاد دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان با تیم ملی کرواسی، در صورت عدم هم‌گروهی دو تیم در بازی‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ مطرح شد که موافقت دنیامالی را به همراه داشت.

پیشنهاد دیگر غریب نژاد حضور وزیر ورزش و جوانان در رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی بود. هدف از طرح این موضوع، رایزنی دنیامالی با نناد لالوویچ، رئیس اتحادیه جهانی کشتی در محل این مسابقات برای گرفتن میزبانی رقابت‌های کشتی در ایران بود.