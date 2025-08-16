به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی امید ایران برای حضور در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا در حالی آغاز شده است که امید روانخواه سرمربی این تیم بیش از هر چیز عطش در اختیار داشتن یک تیم کامل را دارد. اتفاقی که طی روزهای اخیر با برخی تعاملات مثبت و منفی میان کادر فنی تیم امید و باشگاه‌ها همراه شده است.

روانخواه برای رسیدن به این امر، حالا پشتوانه مهمی همچون مصوبه اخیر فدراسیون فوتبال را دارد که اعلام کرده در صورت همکاری باشگاه‌ها و در اختیار گذاشتن بازیکنان زیر ۲۳ سال، یک سهمیه اضافه در نقل و انتقالات فصل آینده به تیم‌ها تعلق خواهد گرفت. موضوعی که می‌تواند باشگاه‌ها را بیش از پیش ترغیب کند تا از منافع ملی حمایت کنند.

سرمربی تیم امید به‌دنبال آن است که بدون کم و کاست، تیمی کامل را راهی دبی امارات کند تا علاوه بر تمرینات، دو دیدار دوستانه برابر چین تایپه برگزار شود. البته نگرانی‌هایی نیز وجود دارد چرا که برخی باشگاه‌ها مثل شمس آذر قزوین و خیبر خرم‌آباد هنوز چراغ سبز کامل برای همکاری نشان نداده‌اند. در صورت تداوم این روند، روانخواه ممکن است بار دیگر با مشکلات همیشگی در مسیر آماده‌سازی تیم ملی امید روبه‌رو شود.

این روزها نگاه امید و دستیارانش در تیم امید به تعامل باشگاه‌ها و تیم ملی امید دوخته شده است. تعاملی که می‌تواند امید روانخواه و شاگردانش را به سوی موفقیتی تازه هدایت کند یا بار دیگر، حسرتی قدیمی را تکرار کند.

روانخواه برای اردوی متصل به مسابقات مقدماتی، ۲۶ بازیکن را دعوت کرده است که در نهایت سه نفر از این جمع خط خواهند خورد. تیم امید ایران در گروه I رقابت‌ها باید در ابوظبی به مصاف امارات، هنگ‌کنگ و گوام برود و به همین دلیل، هماهنگی و در اختیار داشتن بازیکنان کلیدی از اهمیت حیاتی برخوردار است.