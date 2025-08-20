پیام احساسی اینفانتینو برای درگذشت رئیس پیشین فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال متنی به مهدی تاج درگذشت داریوش مصطفوی را تسلیت گفت. متن پیام اینفانتینو به شرح زیر است:
«به یاد داریوش مصطفوی
آقای مهدی تاج رئیس محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با اندوه از خبر درگذشت رئیس پیشین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، داریوش مصطفوی، آگاه شدم. واژهها برای بیان اندوهی که از این فقدان احساس میکنیم ناکافی مینمایند.
داریوش مصطفوی، بازیکن پیشین تیم ملی که همچنین برای باشگاههای پرسپولیس و استقلال بازی کرده بود، پیش از آنکه در میانه دهه ۱۹۹۰ میلادی به ریاست فدراسیون برسد، برای چندین سال بهعنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران خدمت کرد. تحت رهبری او، تیم ملی به جام جهانی ۱۹۹۸ فیفا در فرانسه صعود کرد. همچنین بهعنوان عضو پیشین کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی فیفا، آقای مصطفوی سهم مهمی در توسعه فوتبال و ترویج فوتبال و ارزشهای آن در جمهوری اسلامی ایران، در سراسر آسیا و در سطح جهان داشته است.
یکی از چهرههای برجسته فوتبال ایران، که به سختکوشی و شور و اشتیاقش شناخته میشد که تعهد، انرژی و فداکاری او میراث و دستاوردهایش در خاطرههای ما حک خواهد شد و فقدانش بهراستی احساس خواهد شد.
از جانب جامعه بینالمللی فوتبال، مراتب عمیقترین همدردی خود را به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و نیز به خانواده، دوستان و عزیزانِ داریوش مصطفوی ابراز میدارم. ما همه به یاد و همراه شما هستیم.
امیدواریم این یادها و سخنان حمایتی ما در این زمان دشوار اندکی آرامش و تسلّی خاطر به همراه آورد.»
