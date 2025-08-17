تاج: تلاش ما کسب بهترین نتیجه در بازی های آسیایی جوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج در پایان این نشست، ضمن اشاره به قدمت بالای فوتسال در ایران که همواره با کسب عناوین قهرمانی همراه بوده اظهار داشت: برای نخستین بار است که در این مسابقات و در رده سنی زیر ۱۷ سال شرکت می‌کنیم. شرایط هر دو تیم فوتسال پسران و دختران ما خوب است و انشاالله تلاش داریم ضمن حفظ این شرایط، بهترین نتیجه را در بازی‌های آسیایی جوانان کسب کنیم.

وی بر ضرورت برگزاری چنین نشست‌های تخصصی اشاره کرد و در ادامه در خصوص مباحث مطرح شده در این نشست گفت: شرایط اعزام فوتسالیست‌ها، لباس، کادر اعزامی، هتل و … از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد که موارد بسیار مهمی مطرح شد.