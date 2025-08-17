  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۴۰

ولایتی: مردم ایران اجازه معامله بر سر امنیت ملی‌شان را نمی‌دهند

ولایتی: مردم ایران اجازه معامله بر سر امنیت ملی‌شان را نمی‌دهند

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تاریخ پرافتخار ملت مقتدر و کهن ایران⁩ نشان می‌دهد که این مردم هیچگاه اجازه معامله بر سر امنیت ملی‌شان را نخواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تاریخ پرافتخار ملت مقتدر و کهن ایران⁩ نشان می‌دهد که این مردم هیچگاه اجازه معامله بر سر امنیت ملی‌شان را نخواهند داد.»

ولایتی: مردم ایران اجازه معامله بر سر امنیت ملی‌شان را نمی‌دهند

کد خبر 6563274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها