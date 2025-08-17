به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تاریخ پرافتخار ملت مقتدر و کهن ایران نشان میدهد که این مردم هیچگاه اجازه معامله بر سر امنیت ملیشان را نخواهند داد.»
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تاریخ پرافتخار ملت مقتدر و کهن ایران نشان میدهد که این مردم هیچگاه اجازه معامله بر سر امنیت ملیشان را نخواهند داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تاریخ پرافتخار ملت مقتدر و کهن ایران نشان میدهد که این مردم هیچگاه اجازه معامله بر سر امنیت ملیشان را نخواهند داد.»
نظر شما