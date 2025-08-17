پاسخ استاندار به نگرانی اهالی تنگ سرخ؛ تملک همه اراضی اطراف سد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی شامگاه یکشنبه در حاشیه نشست با فرمانداران استان پیرامون وضعیت سد تنگ سرخ گفت: سد تنگ سرخ از جمله پروژه‌های استراتژیک استان است که ۱۰۰ میلیون مترمکعب نیاز شرب، صنعت، کشاورزی و زیست محیطی شهرستان بویراحمد را تأمین می‌کند و پس از تأمین نیازهای این شهرستان، قابلیت انتقال ۵۰ میلیون مترمکعب آب برای شرب استان فارس را دارد.

وی با بیان اینکه تنگ سرخ از سدهای خاکی با تکنولوژی بالا در برابر مخاطرات طبیعی است، افزود: ارتفاع تاج سد ۷۰ متر، طول تاج یک کیلومتر و عرض پی تاج ۳۰۰ متر است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به مرحله آبگیری برسد و سامانه انتقال آن نیز با اختصاص اعتبارات لازم، به‌زودی عملیاتی می‌شود.

وی با بیان اینکه ۷۵۰ میلیارد تومان در پروژه هزینه شده است که بخشی در دولت چهاردهم بوده، افزود: ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل قانون بودجه و ماده (۵۶) برای تکمیل پروژه مورد نیاز است.

رحمانی با بیان اینکه پیمانکار پروژه، قرارگاه خاتم‌الانبیاء است که تعهدات خود را به‌خوبی پیش برده است و طبق قرارداد پیشرفت پروژه ۷۰ درصد است، بیان کرد: یکی از نکات مهم و از دغدغه‌های مردم، تملک اراضی اطراف سد است از ۲۵۰ هکتار اراضی اطراف سد، تاکنون بیش از ۱۰۰ هکتار تملک شده، برای ۵۰ پرونده دیگر نیز کارشناسی در حال انجام است و ۲۰ هکتار تملک شده است، ضمن اینکه برای تملک مابقی اراضی در حال مذاکره هستیم.

وی با بیان اینکه به هیچ‌وجه اجازه نخواهیم داد آبگیری سد قبل از تکمیل فرآیند تملک اراضی انجام شود، گفت: حتی اگر سد به مرحله آبگیری برسد تا آخرین متراژ زمین تملک نشود آبگیری انجام نمی‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برای جابه‌جایی روستاهای اطراف سد محل جایگزین پیش‌بینی و تسهیلات بنیاد مسکن در نظر گرفته شده است و هر زمان مردم آمادگی داشته باشند، فرآیند جابه‌جایی با رعایت کامل حقوق آنها انجام خواهد شد.

وی در خصوص فرآیند تملک اراضی بیان کرد: مبنای قانونی تملک اراضی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری است که براساس ضوابط و مقررات قیمت اراضی را تعیین می‌کنند که هم قیمت زمین و هم اراضی که به صورت باغات است به صورت جداگانه ارزیابی می‌شود.

رحمانی از برگزاری جلسه با چند نفر از اهالی تنگ سرخ به نمایندگی از مردم منطقه در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: این نشست به‌منظور رسیدگی به دغدغه‌های مردم و بررسی موارد احتمالی غفلت‌شده در برنامه برگزار خواهد شد و رضایت‌مندی مردم اولویت اصلی است.

وی ابراز امیدواری کرد سد تنگ سرخ با کمک مردم هر چه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.