۴۸۰ واحد از طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل داده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای گفت: تاکنون از پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان، ۱۶ واحدی صائین قلعه ،۵۴ واحدی خرمدره ،۷۲ واحدی خرمدره، ۹۸ واحدی فاز ۱ هیدج و فاز اول، دوم و سوم پروژه ۳۶۸ واحدی گلشهر (۲۴۰ واحدی) به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی با اشاره به اینکه، ۱۸۹۳ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به شیوه بنیاد ساخت و گروه ساخت در حال اجرا و ۳۶۸ واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در قالب تفاهم نامه در حال احداث است، ادامه داد: از این تعداد تاکنون ۴۸۰ واحد مسکونی به متقاضیان واگذار شده است.

وی تصریح کرد: پروژه ۳۶۸ واحدی گلشهر زنجان با ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی، پروژه مسکن هیدج در ۴ فاز (۲ فاز ۸۰ واحدی ،۱ فاز ۹۸ واحدی، ۱ فاز ۹۶ واحدی) با میانگین پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی و پروژه ۴۸ واحدی صائین قلعه با میانگین پیشرفت ۹۴ درصدی در حال اجرا است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان به پروژه ۵۱۹ واحدی مسکن قیدار با پیشرفت فیزیکی ۶۶ درصدی و پروژه ۲۰۰ واحدی اببر با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی نیز اشاره کرد و افزود: ۱۳۲ واحد از پروژه قیدار و ۲۴ واحد از پروژه آببر در مرحله واگذاری به متقاضیان است.

خواجه‌ای رعایت اصول فنی و استانداردهای ساخت را اولویت مهم بنیاد در طرح نهضت ملی مسکن دانست و خاطر نشان کرد: یکی از محورهای اصلی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پایبندی به اصول فنی و رعایت استانداردهای لازم در حوزه ساخت‌وساز است، این موضوع نه تنها تضمین‌کننده دوام و ایمنی ساختمان‌هاست، بلکه نشان‌دهنده رویکرد حرفه‌ای و مسئولانه این نهاد در قبال حقوق متقاضیان مسکن نیز است.

وی تاکید کرد: در تمامی پروژه‌ها، مهندسین ناظر و عوامل فنی بنیاد با دقت و حساسیت بالا در مراحل مختلف ساخت از جمله طراحی، فونداسیون، اسکلت و …حضور فعال داشته و بر حسن اجرای پروژه‌ها نظارت کامل دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه، استفاده از مصالح استاندارد، رعایت ضوابط مقررات ملی ساختمان، ایمنی کارگاه‌ها و کیفیت اجرا از جمله مواردی است که همواره مد نظر قرار گرفته، اظهار داشت: تلاش مهندسین ناظر و عوامل فنی، یکی از دلایل اصلی پیشرفت مطلوب پروژه‌ها همراه با حفظ کیفیت ساخت بوده و این موضوع موجب رضایت متقاضیان و افزایش اعتبار بنیاد در سطح کشور شده است.