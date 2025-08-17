جلوگیری مردم از ساخت سد تنگ سرخ؛قیمت گذاری علت اختلاف مردم و منابع آب

آرش مصلح در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم تنگ سرخ امروز جلوی ساخت سد تنگ سرخ در شهرستان بویراحمد را گرفتند، اظهار کرد: مردم این منطقه معترض هستند که قیمت اراضی تملک شده مناسب نیست، در حالی که این قیمتها توسط کارشناسان دادگستری انجام میشود.
وی با بیان اینکه باید ۲۵۴ هکتار از اراضی سد تنگ سرخ تملک میشد، اظهار کرد: تاکنون از این مقدار ۱۰۰ هکتار تلک شده و باید ۱۵۴ هکتار دیگر امسال و سال آینده تملک شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ۵۰ پرونده تکمیل و به کارشناسان دادگستری ارجاع داده میشوند، تصریح کرد: امسال ۱۳۰ هکتار برای تملک سایر اراضی سد اختصاص یافته که ۱۲۰ میلیارد تومان آن در حساب شرکت آب منطقهای است.
وی با اشاره به اینکه سد تنگ سرخ هم اکنون ۷۷ درصد پیشرفت کاری دارد، بیان کرد: امسال ۵۰۰ میلیارد تومان برای ساخت سد اختصاص یافت.
مصلح ابراز کرد: برخی از کشاورزانی که اراضی را مد نظر قرار میدهند بخشی از آن اراضی ملی هستند.
