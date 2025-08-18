به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قلاسی، با اشاره به حوزه فعالیتهای حمایتی بنیاد کرامت رضوی از تشکلها و مواکب خدمت رسان، اظهار کرد: در محورهای مواصلاتی جادههای منتهی به مشهد، مواکب خدمت رسان به زائران با دریافت یخ و کپسول گاز به صورت روزانه و در دو یا سه مرحله از خدمات گازرسانی و یخرسانی بنیاد کرامت رضوی، بهرهمند میشوند. این خدمت باعث میشود، اموراین موکبهای مردمی در خدمت رسانی تسهیل شود و لازم نباشد آنها روزانه برای تهیه کپسولهای گاز و یخ و… به شهر، تردد کنند.
مدیر امور محرومین معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی با اشاره به بخش دیگری از این حمایتها، عنوان کرد: مواکب و خیمهها و مجموعههایی که ویژه ایام دهه آخر ماه صفر در مشهد مقدس به زائران خدمت رسانی میکنند، با دریافت بخشی از اقلام غذایی همچون برنج، نان، شکر، گوشت، روغن، چای و آب معدنی، توسط بنیاد کرامت رضوی، پشتیبانی میشوند.
وی افزود: این اقلام به صورت مشارکتی، با قیمتهای مصوب و پایینتر از بازار، از مبادی ذیربط تهیه شده و در اختیار تشکلها، قرار میگیرد.
قلاسی ادامه داد: در این شیوه، هم مشارکتهای مردمی لحاظ میشود و هم سیاست تسهیلگری معاونت خدمات اجتماعی در حمایت از مواکب، اجرا میشود.
نظر شما