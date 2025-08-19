به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی لسانی ضمن تسلیت این ایام به تشریح این برنامه‌ها پرداخت و گفت: این برنامه‌ها باهدف گرامیداشت ایام سوگواری شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) طراحی شده تا زائرانی که از کشورهای مختلف در این ایام به بارگاه منور رضوی مشرف می‌شوند، بتوانند در فضایی معنوی، از این مراسم‌ها، بهره‌مند شوند.

مدیر زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی افزود: در این ایام پربرکت، برنامه‌های متنوعی برای زائران عرب‌زبان، اردوزبان و آذری‌زبان در نظر گرفته شده است تا ارادتمندان و عاشقان اهل بیت (ع) بتوانند با زبان و فرهنگ خود، در عزای سالار شهیدان و دیگر معصومین (ع)، شرکت کنند.

وی در ادامه، به برنامه‌هایی که ویژه زائران عرب‌زبان، در نظر گرفته شده است، اشاره کرد و افزود: پنج‌شنبه ۳۰ مرداد (۲۷ صفر)، پس از نماز مغرب و عشا، هم زمان با شب شهادت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) مراسم ویژه‌ای در صحن غدیر حرم مطهر رضوی همراه با قرائت زیارت پیامبر (ص)، سخنرانی سید زید البطاط از کشور عراق، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، و دعای کمیل، تدارک‌دیده‌شده است.

لسانی تصریح کرد: همچنین در شام شهادت مصادف با جمعه ۳۱ مرداد (۲۸ صفر)، پس از نماز مغرب و عشا، در صحن غدیر حرم مطهر، با اجرای برنامه‌هایی چون قرائت زیارت امام حسن (ع)، سخنرانی سید زید البطاط (عراق)، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی توسط نزار القطری، شعرخوانی توسط محمد الفاطمی، میزبان زائران عرب زبان حرم مطهر رضوی، هستیم.

مدیر زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: مراسم شب شهادت امام رضا (ع) نیز شنبه ۱ شهریور (۲۹ صفر)، پس از نماز مغرب و عشا، در صحن غدیر حرم مطهر رضوی، همراه با قرائت زیارت امام رضا (ع)، نمایش آئینی چشمه خورشید، سخنرانی سید مهدی البعاج (نجف)، نوحه‌خوانی توسط ملأ عمار الکنانی و شعرخوانی محمد الفاطمی، برگزار خواهد شد.

وی گفت: ظهر یکشنبه ۲ شهریور و در روز شهادت حضرت رضا (ع) - (۳۰ صفر) نیز، پس از نماز ظهر و عصر، در رواق دارالمرحمه، اجرای برنامه‌هایی چون قرائت زیارت امام رضا (ع)، سخنرانی شیخ عدنان حردانی، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی ویژه زائران عرب‌زبان، تدارک‌دیده‌شده است.

لسانی اضافه کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته در این ایام، زائران اردوزبان برای عرض ارادت و سوگواری به بارگاه منور رضوی مشرف می‌شوند، ازاین‌رو، برای این گروه از زائران نیز برنامه‌های ویژه‌ای، تدارک و پیش‌بینی شده است.

مدیر زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی ادامه داد: هم زمان با شهادت پیامبر (ص) و سبط اکبرش امام حسن (ع) پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ مرداد مصادف با ۲۷ و ۲۸ صفر، پس از نماز مغرب و عشا، با اجرای برنامه‌هایی چون قرائت زیارت توسط آقای محمد اجمل، مداحی و مرثیه‌خوانی آقای سید محمد موسی موسوی، سخنرانی حجت‌الاسلام سید سجاد مهدی رضوی، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی آقای عارف حسین زاهدی و آقای وحید حسین لاشاری، میزبان زائران اردوزبان، در رواق غدیر حرم مطهر رضوی، هستیم.

وی به مراسم شهادت امام رضا (ع)، ویژه این گروه از زائران اشاره کرد و افزود: یکشنبه ۲ شهریور ساعت ۱۶ مراسمی در صحن گوهرشاد حرم مطهر رضوی با اجرای برنامه‌هایی چون مرثیه‌خوانی توسط میر احمدعلی رضوی، سخنرانی حجت‌الاسلام سید سجاد مهدی رضوی، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی توسط گروه سید عمران علی نقوی، تدارک‌دیده‌شده است.

لسانی در ادامه گفت: سخنرانی آیت‌الله سید حسن عاملی امام‌جمعه اردبیل، قرائت زیارت‌نامه، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی توسط مداح، پیمان هم‌رنگ از برنامه‌هایی است که به مناسبت شهادت نبی اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، جمعه ۳۱ مرداد ساعت ۹:۳۰ صبح در رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی، ویژه زائران آذری زبان، برگزار می‌شود.

مدیر زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی افزود: مراسم شهادت امام رضا (ع) ویژه این گروه از زائران نیز یکشنبه ۲ شهریور (۳۰ صفر)، ساعت ۹:۴۵ صبح در رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی، با سخنرانی آیت‌الله سید حسن عاملی، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی توسط پیمان هم‌رنگ، پیش‌بینی شده است.

وی از همه زائران دعوت کرد تا در این مراسم معنوی شرکت کنند و از فیض معنوی حرم مطهر امام رضا (ع)، بهره‌مند شوند.