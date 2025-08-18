به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از هماهنگی همهجانبه دستگاهها و استانهای معین برای ارائه خدمات به زائران رضوی در مشهد در دهه آخر صفر خبر داد و گفت: پیشبینیها حاکی از افزایش چشمگیر زائران است و تمهیدات لازم برای حملونقل و زیرساختها اندیشیده شده است.
وی با اشاره به افزایش سالانه تعداد زائران در این ایام افزود: این رویداد یک مسئله ملی است و همه کشور باید در ارائه خدمات مشارکت کنند.
وزیر کشور با اشاره گزارشهای کمیتههای مختلف ادامه داد: تمام دستگاهها آمادگی خود را برای میزبانی از زائران اعلام کردهاند و استانهای معین در حوزه حملونقل و زیرساختها به ویژه در روزهای اوج سفر، به کمک استان خراسان رضوی خواهند آمد.
مؤمنی بیان کرد: پیشبینی میشود در روزهای پرترافیک، کمبودی در ناوگان حملونقل عمومی به ویژه اتوبوس وجود داشته باشد که برای جبران آن برنامهریزی شده است.
وی تصریح کرد: از ظرفیتهای ملی و استانی برای تسهیل سفر زائران استفاده خواهد شد تا خدمات به بهترین شکل ارائه شود.
وزیر کشور اضافه کرد: دهه آخر صفر هر سال با شکوهتر از قبل برگزار میشود و امیدواریم که امسال هم با امنیت، آرامش و خدمات روان به پایان برسد.
مؤمنی گفت: تمام دستگاهها موظف هستند به تعهدات خود در قبال زائران عمل کنند و هیچ کوتاهی قابل قبول نیست.
وی افزود: زیرساختهای لازم برای اسکان، تغذیه و بهداشت زائران به طور کامل فراهم شده است و نظارت مستمر بر اجرای برنامهها نیز وجود دارد تا مشکلات احتمالی به سرعت رفع شود.
وی از همکاری نیروهای مردمی، موکبداران و داوطلبان در برگزاری هرچه بهتر این مراسم تقدیر کرد.
