  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۷

آمادگی کامل دستگاه‌ها برای میزبانی از زائران رضوی در مشهد

آمادگی کامل دستگاه‌ها برای میزبانی از زائران رضوی در مشهد

مشهد- وزیر کشور از هماهنگی کامل تمام دستگاه‌های اجرایی برای خدمات‌رسانی به زائران رضوی در مشهد در دهه پایانی ماه صفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌ها و استان‌های معین برای ارائه خدمات به زائران رضوی در مشهد در دهه آخر صفر خبر داد و گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش چشمگیر زائران است و تمهیدات لازم برای حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها اندیشیده شده است.

وی با اشاره به افزایش سالانه تعداد زائران در این ایام افزود: این رویداد یک مسئله ملی است و همه کشور باید در ارائه خدمات مشارکت کنند.

وزیر کشور با اشاره گزارش‌های کمیته‌های مختلف ادامه داد: تمام دستگاه‌ها آمادگی خود را برای میزبانی از زائران اعلام کرده‌اند و استان‌های معین در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها به ویژه در روزهای اوج سفر، به کمک استان خراسان رضوی خواهند آمد.

مؤمنی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود در روزهای پرترافیک، کمبودی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی به ویژه اتوبوس وجود داشته باشد که برای جبران آن برنامه‌ریزی شده است.

وی تصریح کرد: از ظرفیت‌های ملی و استانی برای تسهیل سفر زائران استفاده خواهد شد تا خدمات به بهترین شکل ارائه شود.

وزیر کشور اضافه کرد: دهه آخر صفر هر سال با شکوه‌تر از قبل برگزار می‌شود و امیدواریم که امسال هم با امنیت، آرامش و خدمات روان به پایان برسد.

مؤمنی گفت: تمام دستگاه‌ها موظف هستند به تعهدات خود در قبال زائران عمل کنند و هیچ کوتاهی قابل قبول نیست.

وی افزود: زیرساخت‌های لازم برای اسکان، تغذیه و بهداشت زائران به طور کامل فراهم شده است و نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها نیز وجود دارد تا مشکلات احتمالی به سرعت رفع شود.

وی از همکاری نیروهای مردمی، موکب‌داران و داوطلبان در برگزاری هرچه بهتر این مراسم تقدیر کرد.

کد خبر 6564403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها