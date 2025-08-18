بازداشت عطار مدعی طبابت در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادسرای عمومی و انقلاب یزد در اطلاعیهای اعلام کرد: بر اساس مراجعات مردمی و اعلام پلیس امنیت یزد، متهم مردی ۲۹ ساله، فاقد سواد و مدرک طبابت و دارای مغازه عطاری در یکی از محلات یزد، با سوءاستفاده از مشکلات جسمانی و خانوادگی مراجعهکنندگان و با شگردهای خاص، اقدام به فریب آنها و جلب اعتمادشان نموده و با ارائه نگینهایی که بر روی آنها دعا نویسی شده و فروش داروهای غیرمجاز، مدعی درمان نامبردگان شده است.
علاوه بر این، وی بدون داشتن تحصیلات مرتبط، در فضای مجازی اقدام به تبلیغ انجام اموری از جمله حجامت و فصد و نیز برگزاری کلاسهای غیرمجاز در زمینه علوم غریبه کرده است.
در پی دستور مقام قضائی، مأموران پلیس امنیت یزد به همراه کارشناس معاونت غذا و دارو از مغازه متهم بازرسی کردند. در این بازرسی، مقادیری مکمل و داروی غیرمجاز و قاچاق از جمله قرصهای دیابت و کپسولهای لاغری همچنین انگشترها، سنگها و کتابهای مرتبط با علوم غریبه کشف شد و به جهت فعالیتهای مضر برای سلامت جامعه، مغازه متهم پلمب گردید.
متهم پس از احضار به دادسرا، به اتهامات کلاهبرداری، استفاده غیرمجاز از عنوان علمی دکتر، مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و دارویی، تهدید علیه بهداشت عمومی و ساخت، نگهداری، عرضه و فروش دارو و مکمل بدون رعایت تشریفات قانونی تفهیم اتهام شد و متعاقب صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان شد. پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست وی صادر و پرونده جهت ادامه رسیدگی به محاکم عمومی و انقلاب یزد ارسال شد.
