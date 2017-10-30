کشف ۸۵۰۰ قلم داروی غیرمجاز در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا رضایی اظهار داشت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر فروش داروهای غیرمجاز توسط فردی در شهر یزد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام کار اطلاعاتی، مغازه عطاری موردنظر را در شهر یزد شناسایی و پس از اطمینان از صحت و سقم موضوع، هماهنگی لازم با مقامات قضائی را به عمل آورده و مجوز بازرسی را اخذ کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان یزد بیان کرد: در بازرسی از این مغازه، هشت هزار و ۵۳۶ عدد انواع داروهای غیرمجاز کشف شد.

رضایی با اشاره به دستگیری یک متهم در این زمینه اظهار داشت: داروهای کشف شده برای بررسی بیشتر به معاونت غذا و داروی استان یزد تحویل داده شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان یزد از شهروندان خواست: از خرید داروهای غیرمجاز تحت هر عنوان خودداری کرده و هرگونه خبری در زمینه انبار و فروش داروهای غیرمجاز را به پلیس اطلاع دهند.