نیویورک تایمز: اروپا نگران تکرار صحنه برخورد «ترامپ» با «زلنسکی» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که بزرگترین نگرانی اتحادیه اروپا تکرار صحنه برخورد ناخوشایند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی ماه فوریه است.

وال استریت ژورنال نیز گزارش داد که اتحادیه اروپا پیش بینی می‌کند ترامپ برای پذیرش شروط روسیه به زلنسکی فشار آورد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دقایقی قبل در بدو ورود به واشنگتن به منظور دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌اش به همراه سران اروپایی، خواستار صلح پایدار شد.

زلنسکی به محض ورود به واشنگتن در آستانه این دیدار سرنوشت‌ساز، در شبکه مجازی نوشت: همه ما مشتاق پایان بخشیدن فوری و قابل اطمینان به این جنگ هستیم.

رئیس جمهور اوکراین قرار است به همراه جمعی از رهبران اروپایی از جمله رئیس کمیسیون اروپا با ترامپ دیدار و گفتگو کند. این دیدار درست بعد از ملاقات ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا انجام خواهد شد.