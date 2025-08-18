برنامه دیدار زلنسکی و رهبران اروپایی با ترامپ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، براساس اعلام کاخ سفید، دیدار امروز ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ، روسای جمهور اوکراین و آمریکا ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه به وقت مسک و(۲۰:۴۵ دقیقه به وقت تهران) برگزار خواهد شد.

به نوشته کاخ سفید، این دیدار یک ساعت طول خواهد کشید. همچنین دیدار چندجانبه بین رئیس جمهور آمریکا و رهبران اروپایی طبق برنامه از ساعت ۲۲ به وقت مسکو آغاز خواهد شد.

ملاقات ترامپ و زلنسکی بر حل و فصل جنگ اوکراین متمرکز خواهد بود. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، کِر استارمر نخست وزیر انگلیس، فردریش مرتس صدراعظم آلمان و جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در نشست با ترامپ حضور خواهند داشت. همچنین اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز دیروز از پیوستن به این نشست چندجانبه خبر داد.

ترامپ پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا، با زلنسکی و سپس رهبران اروپایی شامل انگلیس، آلمان، ایتالیا، لهستان، فنلاند و فرانسه و همینطور مارک روته، دبیرکل ناتو و فون‌درلاین تماس تلفنی برقرار کرد.

زلنسکی بعد از این تماس گفت که قصد دارد در دیدار امروز با ترامپ در کاخ سفید درباره «جزئیات پایان دادن به جنگ» صحبت کند. به نوشته نیویورک‌تایمز، ترامپ از رهبران اروپایی برای همراهی زلنسکی در این نشست دعوت کرده است.