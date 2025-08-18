  1. بین الملل
ذوق‌زدگی ترامپ از حضور همزمان چند رهبر اروپایی در کاخ سفید!

رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود به دیدار امروز با رهبران اروپایی در کاخ سفید واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» به دیدار امروز با رهبران اروپایی در کاخ سفید واکنش نشان داد.

ترامپ در این پیام نوشت: روز بزرگ، فردا در کاخ سفید. هرگز این همه رهبر اروپایی را همزمان نداشته‌ایم. برای من افتخار بزرگی است که میزبان آنها باشم!!!

ترامپ پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا، با زلنسکی و سپس رهبران اروپایی شامل انگلیس، آلمان، ایتالیا، لهستان، فنلاند و فرانسه و همینطور مارک روته، دبیرکل ناتو و فون‌درلاین تماس تلفنی برقرار کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دقایقی قبل با اعلام ورود به واشنگتن به منظور دیدار با ترامپ، خواستار صلح پایدار شد.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، کِر استارمر نخست وزیر انگلیس، فردریش مرتس صدراعظم آلمان و جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در نشست با ترامپ حضور خواهند داشت. همچنین اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز دیروز از پیوستن به این نشست چندجانبه خبر داد.

