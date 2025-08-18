  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

تکرار ادعای بی‌اساس ترامپ: در ۶ ماه به ۶ جنگ پایان دادم!

تکرار ادعای بی‌اساس ترامپ: در ۶ ماه به ۶ جنگ پایان دادم!

رئیس جمهور آمریکا با ذوق زدگی از نشست سران اروپا در کاخ سفید، با طرح ادعایی عوام فریبانه مدعی شد: در ۶ ماه به ۶ جنگ پایان دادم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به دیدار امروز دوشنبه خود با سران کشورهای اروپایی در کاخ سفید (به همراه رئیس جمهور اوکراین) واکنش نشان داد.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص اعلام کرد: یک روز بزرگ در کاخ سفید. هرگز پیش از این، این همه مقامات اروپایی را به طور همزمان اینجا ندیده بودیم. ببینیم چه نتایجی از این نشست حاصل می‌شود.

دونالد ترامپ در ادامه با طرح ادعایی از پیش شکست خورده، مدعی شد: اسیران (اسرای صهیونیست نزد حماس) تا زمانی که با حماس مقابله نشود، بازگردانده نخواهند شد! هرچه حماس سریع‌تر نابود شود، شانس موفقیت بیشتر است!

طرح ادعای ترامپ علیه مقاومت فلسطین (حماس) در حالی مطرح می‌شود که نزدیک به ۲ سال از تجاوز رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه می‌گذرد؛ اما حماس همچنان به اذعان مقامات تل آویو پایدار و آماده مبارزه با اشغالگران صهیونیست به مبارزه خود ادامه داده است.

وی در ادامه با طرح ادعایی عوام فریبانه در حالی که همواره در تلاش است تا خود را به عنوان پایان دهنده به درگیری‌ها نشان دهد، مدعی شد: من در عرض ۶ ماه به ۶ جنگ پایان دادم!

کد خبر 6564201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها