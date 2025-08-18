به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال»، به طور غیرمستقیم به جو بایدن، رئیس جمهور سابق این کشور تاخت.

ترامپ نوشت: یک سال پیش، ایالات متحده تقریباً کشوری مُرده بود. هم‌اکنون ما «جذاب‌ترین» کشور جهان و مایه حسادت همه هستیم. چه تفاوتی که یک رئیس جمهور می‌تواند رقم بزند!!!

ترامپ که پیش و پس از روی کار آمدن و بازگشت به کاخ سفید، بایدن را هدف انتقاد و توهین‌های مستقیم و غیرمستقیم خود قرار داده و بدون دستاوردی قابل توجه، همواره از خود تعریف و تمجید کرده است، پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا درباره جنگ اوکراین نوشت: نشست خیلی خوبی در آلاسکا درباره جنگ احمقانه «بایدن» داشتم. جنگی که اصلاً نباید اتفاق می‌افتاد.

رئیس جمهور آمریکا امروز میزبان ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی و چند تن از رهبران اروپایی‌ست و انتظار می‌رود در این دیدار درباره شروط مسکو برای پایان بخشیدن به جنگ بحث و تبادل نظر انجام شود. ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی‌اش مدعی شد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، جنگ روسیه و اوکراین را ظرف ۲۴ ساعت پایان خواهد داد. مراسم تحلیف او ژانویه ۲۰۲۵ برگزار شد!