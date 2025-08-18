ممنوعیت ارائه لیست غذای اجباری در تالارهای ساوه

سید مسعود خدامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ممنوعیت لیست غذای اجباری در تالارهای ساوه، در راستای حمایت از حقوق شهروندان، شفافیت در خدمات‌رسانی و جلوگیری از هرگونه اجحاف در حق مشتریان اتخاذ شده است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ساوه گفت: برخی تالارها در گذشته با تحمیل فهرست غذای ثابت یا محدود، آزادی انتخاب شهروندان را کاهش داده و هزینه‌های اضافی بر آنان تحمیل می‌کردند که مقرر است از این پس هیچ تالاری حق ندارد مشتریان را مجبور به انتخاب لیست غذای خاص کند و همه واحدهای صنفی موظف هستند با انعطاف و تنوع، خدمات خود را بر اساس خواست و توان مالی مشتریان ارائه دهند.

خدامی تأکید کرد: اتاق اصناف ساوه با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت، بازرسان این اتاق به صورت مستمر تالارهای پذیرایی را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده یا گزارش تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

وی این تصمیم را گامی مهم در راستای تحقق عدالت صنفی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان دانست و اظهار کرد: تالارها باید محیطی باشند که در آن خانواده‌ها و شهروندان بدون دغدغه و با آرامش خاطر مراسم خود را برگزار کنند، نه اینکه مجبور به پرداخت هزینه‌های غیرضروری شوند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ساوه اظهار کرد: با اجرای این طرح، ضمن کاهش نارضایتی‌ها، شاهد ایجاد رقابت سالم بین تالارها خواهیم بود، در چنین شرایطی کیفیت خدمات ارتقا می‌یابد و مشتریان می‌توانند با مقایسه آزادانه، بهترین گزینه را متناسب با شرایط خود انتخاب کنند.

خدامی با بیان اینکه موفقیت این طرح وابسته به همکاری و مشارکت مردم است، گفت: اتاق اصناف ساوه از عموم شهروندان دعوت می‌کند تا با گزارش تخلفات و مطالبه‌گری هوشمندانه، در اجرای کامل این تصمیم سهیم باشند، بدون شک نظارت عمومی در کنار نظارت سازمانی می‌تواند به سالم‌سازی فضای کسب‌وکار و افزایش رضایت شهروندان منجر شود.

وی ادامه داد: انتظار است شهروندان در صورت مواجهه با اجبار به انتخاب لیست غذای خاص، موضوع را با شماره‌های تماس ۴۲۲۰۹۳۸۳ و ۴۲۲۰۸۸۲۵ به صورت مستقیم شکایات یا گزارش‌های خود را ثبت کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.