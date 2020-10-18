تالارهای پذیرایی استان مرکزی همچنان تعطیل هستند/ هیچ مجوزی ندادیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا استان مرکزی در اراک اظهار کرد: با توجه به احتمال برگزاری مراسم جشن در تالارهای پذیرایی، بازگشایی این اماکن همچنان ممنوع بوده و مجوزی در این راستا داده نشده است تا اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی بررسی‌های لازم را انجام دهند.

اکرمی گفت: همچنان ابعاد ویروس کرونا برای همگان ناشناخته است و وضعیت آن روز به روز تغییر می‌کند به همین دلیل باید سیاست و برنامه‌ها را مطابق با این شرایط پیش ببریم.

وی ادامه داد: هفته گذشته تعداد بستری‌های شهرستان دلیجان بالا بود، فوتی‌های ناشی از ابتلاء به ویروس کرونا در شهرستان شازند به ۱۱ نفر رسید حتی در شهرستان‌های اراک و ساوه نیز شرایط خوبی در مواجهه با این بیماری مشاهده نشده است در خصوص این مسائل کسی جز دانشگاه علوم پزشکی اراک نمی‌تواند اظهار نظر کند بنابراین این دانشگاه باید یک تیم علمی به منظور رصد این مسائل تشکیل دهد و هر جلسه نتایج و آخرین آمار را بیان کند.

ضدعفونی کردن معابر کار غیر علمی است و هزینه‌های سرسام‌آوری دارد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با بیان اینکه ضدعفونی معابر در هیچ نقطه از دنیا در پیشگیری از کرونا مؤثر نبوده است، گفت: در حال حاضر ضدعفونی کردن معابر کار غیر علمی است و هزینه‌های سرسام‌آوری برای شهرداری‌ها به دنبال دارد بنابراین باید گندزدایی هدفمند با نظر دانشگاه علوم پزشکی اراک صورت پذیرد.

اکرمی بیان کرد: متأسفانه آن طور که باید از ظرفیت مردم در مقابله با کرونا ویروس استفاده نشده است و جای خالی این مسئله احساس می‌شود و دفتر امور اجتماعی استانداری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهادهای متولی باید درباره چگونگی استفاده از این ظرفیت چاره اندیشی کنند.

وضعیت روز بازارها به ویژه در شهر اراک نامناسب است

وی وضعیت روز بازارها به ویژه در شهر اراک را نامناسب عنوان کرد و افزود: راه اندازی روز بازارها قرار بود، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادامه پیدا کند و نباید سلامت مردم را با مشکل مواجه سازد در حالی که اکنون چیزی تحت عنوان رعایت پروتکل بهداشتی در کار نیست و اگر این روند ادامه پیدا کند، روز بازارها جمع آوری می‌شوند در این راستا لازم است فرماندار، شهردار و دانشگاه علوم پزشکی هفته آینده گزارشی در این خصوص به ستاد مدیریت بیماری کرونا استان مرکزی ارائه کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی عنوان کرد: تمامی فرمانداری‌ها موظف هستند تا پایان هفته جلسه هیئت نظارت را تشکیل دهند و اگر گزارشی از عدم تشکیل این هیئت‌ها از هر یک از فرمانداری‌ها واصل شود در این ستاد اسامی آنها اعلام شده و از سوی استانداری نیز به آن فرمانداری‌ها تذکر کتبی داده می‌شود.

وی عنوان کرد: با توجه به غیر حضوری بودن آموزش دانش آموزان در مدارس، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل آموزش و پرورش استان برای ۳۰ درصد جمعیت دانش‌آموز در روستاها تصمیم گیری و تکلیف آنها را مشخص کنند.

اکرمی گفت: در خصوص باز گشایی یا عدم بازگشایی باشگاه‌های ورزشی در شرایط کنونی باید تصمیمات کارشناسی توسط اداره کل ورزش و جوانان و دانشگاه علوم پزشکی صورت پذیرد و در این جلسه اعلام شود.

وی عنوان کرد: با توجه به احتمال شیوع کرونا در مراکز صنعتی اداره کل تعاون استان باید بازدید از مراکز کارگاهی و کارگری را در دستور کار قرار دهد.

به گفته اکرمی در راستای اطلاع از راه‌های پیشگیری از ابتلاء به کرونا باید نوع اطلاع رسانی از سوی رسانه‌ها و صداوسیمای مرکز استان مناسب با شرایط امروز باشد.